Vermoedelijke opstelling Nederland: Koeman heeft nog één knoop door te hakken tegen Engeland

Het Nederlands elftal staat woensdagavond voor het eerst in twintig jaar in de halve finale van een EK. Vanaf 21.00 uur is Engeland de tegenstander in het Signal Iduna Park. Wat is de vermoedelijke opstelling van Nederland?

Er worden weinig wijzigingen verwacht bij Oranje. De veelal bekritiseerde Memphis Depay heeft nog altijd het vertrouwen van Ronald Koeman, zo maakte de bondscoach duidelijk tijdens een persmoment op maandag. “Iedereen heeft zijn mening en roept wat. Maar ik ben degene die de spelers elke dag meemaakt en op trainingen dingen ziet die anderen niet zien”, zei Koeman.

Wout Weghorst, Joshua Zirkzee en Brian Brobbey lijken zich dus opnieuw te moeten opmaken voor een reseverol. Ook elders in de opstelling worden geen wijzigingen verwacht. SBS6-verslaggever Noa Vahle meldt dat alleen de rechtsbuitenpositie nog een vraagteken is. Steven Bergwijn zou opnieuw het vertrouwen kunnen krijgen, maar ook een basisplaats voor Donyell Malen is denkbaar.

Ook Engeland lijkt vast te houden aan de opstelling van de kwartfinale. The Sun denkt te weten dat Gareth Southgate kiest voor dezelfde namen als tegen Zwitserland. Dat betekent onder meer dat Kieran Trippier blijft staan als linksback, ondanks dat Britse media er eerder nog rekening mee hielden dat Luke Shaw een kans zou krijgen in de halve finale.

Vermoedelijke opstellingen Nederland en Engeland

Vermoedelijke opstelling Nederland: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Simons. Reijnders; Bergwijn/Malen, Depay, Gakpo

Vermoedelijke opstelling Engeland: Pickford; Walker, Stones, Guehi; Saka, Mainoo, Rice, Trippier; Bellingham Foden; Kane.

