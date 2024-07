Vertrouwen in Oranje keert terug: ‘Het wordt één groot volksfeest morgen’

Valentijn Driessen heeft er alle vertrouwen in dat Nederland dinsdagavond gaat winnen van Roemenië. De journalist gaat er zelfs vanuit dat Oranje zich al kan gaan opmaken voor de halve finale van het Europees Kampioenschap.

Driessen is blij voor de spelers van Oranje dat ze de achtste finale tegen Roemenië in de Allianz Arena in München mogen spelen. “Het is een fantastisch stadion”, begint hij in een videoitem van De Telegraaf. “En dan kan je na afloop natuurlijk ook feest vieren. Niet te veel, maar je gaat natuurlijk gewoon winnen hier. Nederland heeft gewoon veel meer kwaliteit dan de Roemenen. Dat wordt één groot volksfeest morgen.”

Dat Roemenië collectief sterk is en daarmee gevaarlijk, is volgens Driessen onzin. “Daar word ik altijd een beetje moe van, dat soort gepraat”, gaat hij verder. “Uiteindelijk zijn het de individuele kwaliteiten van spelers die een wedstrijd beslissen. Natuurlijk moet je een team vormen, maar dat zal het Nederlands elftal ook vormen. Daar ben ik niet bang voor.”

De journalist weet ook al hoe de rest van het toernooi zal lopen voor Oranje. “3-1 voor Nederland”, voorspelt hij voor de wedstrijd van dinsdag. “Dan revanche tegen Oostenrijk. Ik kan me niet voorstellen dat je twee keer in twaalf dagen van Oostenrijk verliest.” Vervolgens beaamt hij dat de halve finale dan tegen Engeland gespeeld zal worden. “Dan doen we het daarvoor.”

