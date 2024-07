Virgil Van Dijk uit de basis bij Oranje? 'Zelfs Harry Maguire heeft meer dynamiek'

Henk Spaan zou graag eens in de basis van het Nederlands elftal willen zien spelen. De journalist geeft in de Hard Gras Podcast aan niet onder de indruk te zijn van het verdedigende werk van en , waardoor hij het niet gek zou vinden als Koeman besluit om de verdediger van Girona aan de linkerkant van het hart van de defensie van Oranje te positioneren.

"Ik zou wel een lans voor Daley Blind willen breken. Hij is de enige die een fatsoenlijke pass door het midden kan geven", begint Spaan in de Hard Gras Podcast, waarna een van de tafelgasten zegt dat de oud-Ajacied dan op het middenveld moet gaan spelen: "Of op de plek van Van Dijk, of zeg ik nu iets heel ongepasts? Je hebt iemand nodig die deze pass geeft. De voorlaatste oefenwedstrijd speelde Blind centraal achterin, toen deed hij dat heel goed", weet Spaan zich nog te herinneren. Hij doelt op de wedstrijd van Oranje tegen Canada, toen Blind centraal achterin mocht spelen en Micky van de Ven fungeerde als linksachter.

Spaan zou het prima vinden als Koeman ervoor kiest om Van Dijk naar de kant te halen voor Blind, maar vindt dat naast Van Dijk ook De Vrij beschikt een over een speelstijl heeft die hem niet zo goed bevalt: "Van Dijk en Stefan de Vrij, dat zijn echt twee van die libero's, die in hun laatste drie jaar nooit meer bewogen. Zelfs Harry Maguire heeft meer dynamiek", stelt de columnist. Tafelgast Frans Thomése is ook niet zo onder de indruk van Van Dijk: "Hij staat altijd op twee meter van de persoon die scoort. Op een of andere manier staat hij het dan altijd te regelen en staat hij te wijzen naar degene die het moet oplossen, maar die is er helemaal niet. Dat is hij zelf", zegt Thomése lachend.

De schrijver zou Van Dijk er echter niet uit halen: "Hij heeft wel bewezen dat hij het kan, dus in die zin zou ik niet zeggen om hem na een zwakke wedstrijd eruit te halen." Spaan had liever wel een wissel van de aanvoerder gezien, laat hij doorschemeren: Oké, jammer. Deze lobby is verloren" reageert hij op de laatste paar woorden van Thomése.

