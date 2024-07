Vitesse doet enkele uren voor deadline beroep op fans

Vitesse heeft maandag een mail gestuurd naar iedereen die heeft bijgedragen aan de crowdfundingsactie die begin mei werd opgezet. Daarmee werd een bedrag van bijna twee miljoen euro opgehaald. Toch kan Vitesse dit geld nog niet gebruiken.

Het geld van de crowdfunding kon door Vitesse alleen worden gebruikt als licentiebehoud werd veiliggesteld. Doordat de Arnhemmers vorige week te horen kregen dat deze per 9 juli zal worden ingetrokken, zal het bedrag niet door Vitesse gebruikt kunnen worden bij de plannen om de club alsnog te redden.

Om beroep aan te tekenen tegen de beslissing van de licentiecommissie, zal Vitesse voor maandagavond 23.59 uur een plan moeten hebben. In een uiterste poging om de beschikbare middelen te verruimen, hebben de Arnhemmers een mail gestuurd aan iedereen die heeft gedoneerd. “We weten niet wanneer, hoe en waar we dit geld kunnen en moeten inzetten”, leest het. “Echter, doen wij er op dit moment alles aan om onze club in leven te houden. Daar kan het direct ophalen van jouw donatie wellicht mee helpen.”

“We snappen erg goed dat we wederom iets van jou vragen”, vervolgt de club in de mail. “Ook de keuze om jouw recht op restitutie te behouden is geheel logisch. Daar is eenieder vrij in.” Vervolgens geeft Vitesse aan dat fans met een druk op een knop kunnen afzien van de restitutie. Donateurs zouden het geld namelijk terugkrijgen als de Arnhemmers niet gered konden worden.

Vitesse heeft deelnemers aan crowdfunding per mail aangeschreven om te polsen of de gelden die oorspronkelijk pas konden worden ingezet bij zekerheid van licentiebehoud alsnog per direct aangesproken mogen worden om de club te redden en of deelnemers willen afzien van restitutie. — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) July 1, 2024 #vitesse check mail pic.twitter.com/BSvxd3dZhu — Quinten (@QuintenVeen026) July 1, 2024

