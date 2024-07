Vitesse-fans beplakken bondsgebouw van KNVB en roeren zich bij oefenduel: ‘Ga weer aan tafel’

Supporters van Vitesse hebben zich zaterdag flink geroerd. Na een protestactie in eer vandaag bij het bondsgebouw van de KNVB in Zeist kwamen ze 's avonds met een duidelijk statement voorafgaand aan het oefenduel tegen de Griekse topclub PAOK.

De Vitesse-fans kwamen het veld in Driel op met een spandoek met daarop de tekst ‘Overname van de baan? Tijd om terug gaan tafel te gaan!’. Om het spandoek kracht bij te zetten werd er op de middenstip symbolisch een tafel gezet waaraan werd ‘onderhandeld’.

De licentiecommissie van de KNVB besloot op 25 juni om de licentie van de Arnhemse club per 9 juli in te trekken. Tegen dat besluit ging Vitesse in beroep, waarna afgelopen vrijdag duidelijk werd dat de beroepscommissie de Arnhemmers een week uitstel geeft om alsnog aan de eisen te voldoen om van start te gaan in de Keuken Kampioen Divisie.

Statement van Franke en Vitesse-supporters

Daarop liet Guus Franke, de beoogd eigenaar van Vitesse zich gelden met een boos statement. De Gelderse zakenman zou zich terugtrekken als de KNVB daadwerkelijk besluit om nog een week te wachten. Ook de Vitesse-fans zijn ‘verbijsterd’ over het besluit van de voetbalbond. De supporters vinden dat de voetbalbond de club in een ‘ijzeren wurggreep’ houdt door alle ‘eisen en onderzoeken’.

“Wij doen namens iedereen die Vitesse een warm hart toedraagt een dringende oproep aan de betrokken commissieleden: sluit jezelf alsjeblieft met zijn allen op in een hutje op de hei, samen met Guus Franke en de bestuurders van Vitesse”, valt er te lezen in het statement.

“Treedt elkaar tegemoet op basis van vertrouwen in plaats van wantrouwen. Iedere betrokkene is oud en wijs genoeg om te zien dat het niet zo ingewikkeld hoeft te zijn als je samen bereid bent om voor de oplossing te gaan. Het kan niet waar zijn dat een club van 132 jaar oud straks ten onder gaat in een bureaucratisch moeras terwijl de oplossing zó dichtbij is.”

