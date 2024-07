Vitesse haalt nieuwe deadline wél, maar is opnieuw afhankelijk van grootste schuldeiser Parry

Vitesse heeft ruim voor de nieuwe deadline, die vrijdagmiddag om 17.00 uur verstreek, alsnog een reddingsplan ingediend bij de beroepscommissie licentiezaken, zo meldt De Telegraaf. De Arnhemmers hopen zo snel mogelijk te horen te krijgen komend seizoen alsnog van start te mogen gaan in de Keuken Kampioen Divisie, maar zijn daartoe nog altijd sterk afhankelijk van de grootste schuldeiser, de Amerikaan Coley Parry.

Parry deed de afgelopen jaren een poging de nieuwe eigenaar van Vitesse te worden, maar stuitte uiteindelijk op een 'nee' van de onafhankelijke licentiecommissie van de KNVB. Het geld dat de Amerikaan met zijn investeringsmaatschappij The Common Group in de club had gestoken, werd daardoor omgezet in een lening die in totaal 14,3 miljoen euro behelst en daarmee als een molensteen om de nek van de club bungelt.

In de van oorsprong uit Gelderland afkomstige ondernemer Guus Franke werd de afgelopen maanden een nieuwe beoogde eigenaar gevonden. Franke staat aan het hoofd van het in Zwitserland gevestigde Axiom en blijkt niet bepaald van onbesproken gedrag, zo bleek uit een onderzoek uitgevoerd door Follow the Money en Omroep Gelderland. De KNVB neemt dan ook de tijd om de voorgenomen overname van de club door Franke onder de loep te nemen. De ondernemer ontstak daarop in woede en dreigde zich zelfs helemaal terug te trekken. In de bij de licentiecommissie ingediende plannen staat Franke dan ook niet garant voor het tekort op de begroting.

Daardoor is een 'noodplan' in werking gesteld waarbij een groep Arnhemse ondernemers garant staat voor een bedrag van 2,5 miljoen euro, zo weet De Telegraaf. Het probleem is echter dat de deal tussen Franke en Parry in dit scenario niet opgaat. De ochtendkrant schrijft op basis van 'meerdere betrokkenen' dat de Amerikaan weleens medezeggenschap over de toekomstige verkoop van de clubaandelen zou kunnen zijn toegezegd door Franke, waardoor hij onder de streep geen verlies gaat lijden op zijn investering in Vitesse.

Die deal tussen beide investeerders is echter nog niet officieel van kracht, aangezien het voorlopig niet zeker is dat Franke überhaupt groen licht krijgt om Vitesse over te nemen. De club zou Parry dan ook hebben verzocht de rente- en aflossingsbetalingen een jaar op te schorten, maar zou (in ieder geval tot aan donderdagavond) nul op het rekest hebben gekregen. "Zonder zo’n toezegging krijgt Vitesse de begroting voor komend seizoen sowieso niet rond, want betalingen voor rente en aflossing aan Parry zijn daarin niet opgenomen", leest het. "Vitesse, Franke en Parry hebben nog een paar uur om tot een oplossing te komen, waarmee de club de licentie kan herkrijgen."

D-Day

De Gelderlander schrijft ondertussen dat komende maandag, 22 juli 'opnieuw een D-Day' voor Vitesse lijkt te worden. Op die dag verwacht de club te horen of de licentie, die officieel al is ingetrokken, terugkrijgt. Bij een negatief oordeel rest de club nog één mogelijke redding: een gang naar de burgerrechter. Ingewijden achten de kans echter klein dat die de club wél in het gelijk zal stellen en ook algemeen directeur ad interim Edwin Reijntjes liet eerder al weten dat het wat hem betreft 'klaar' is als de beroepscommissie de licentie niet teruggeeft.