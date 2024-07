Bayern-directeur lyrisch over Oranje-international: 'Exceptionele speler die alles heeft wat er nodig is'

Christoph Freund, sportief directeur van Bayern München, heeft zich bij de presentatie van aanwinst Hiroki Ito uitgesproken over . De talentvolle aanvaller annex middenvelder van Paris Saint-Germain wordt de voorbije periode veelvuldig gelinkt aan de Duitse topclub, maar van een transfer wil Freund echter nog niets weten.

"Xavi is een hele goede speler”, begint Freund zijn reactie op vragen vanuit de aanwezige journalisten. Hij heeft een heel goed EK achter de rug en zeer sterk seizoen in de Bundesliga met Leipzig vorig seizoen”, vervolgt hij. De pas 21-jarige Oranje-international speelde afgelopen seizoen 43 wedstrijden voor Red Bull Leipzig in alle competities en was daarin goed voor tien doelpunten en vijftien assists.

"Xavi heeft zich de afgelopen jaren bijzonder goed ontwikkeld. Simons heeft alles wat er nodig is. Hij zal een geweldige carrière hebben op het hoogste niveau", is Freund lovend over Simons. De sportief directeur wil niets kwijt over de mogelijke belangstelling van Bayern München in de jongeling. “Zowel op mentaal vlak als persoonlijkheid, is hij een exceptionele speler. Verder heb ik niks te zeggen, alleen dat ik het een goede speler vind."

De voorbije weken was Simons met het Nederlands elftal actief het EK. De talentvolle rechtspoot was op het eindtoernooi goed voor een doelpunt en drie assists. Momenteel geniet Simons van een welverdiende vakantie, daarna zal er een beslissing worden genomen over zijn toekomst. Het is het meest waarschijnlijk dat hij opnieuw verhuurd wordt door PSG, mede omdat de Parijzenaren een groot deel van de transfersom aan PSV moeten afstaan bij een verkoop vóór januari 2025.

🚨👀 Bayern’s Christoph Freund when asked about #Xavi today:



„A very good player. He played a very good Euro and had a very good Bundesliga season with Leipzig last year. He has developed really well in recent years. He has consistently taken good steps forward. He will have a… pic.twitter.com/oDItAzoO3L — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 16, 2024

