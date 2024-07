Voorzitter Colombiaanse voetbalbond opgepakt na onrustige Copa América-finale

Ramón Jeserún, de voorzitter van de Colombiaanse voetbalbond, is na de finale van de Copa América in de nacht van zondag op maandag opgepakt wegens vechtpartijen. De bestuurder zou na afloop van de eindstrijd, die met 1-0 werd gewonnen door Argentinië, een official hebben aangevallen.

De finale van de Copa América verliep onrustig. Zo werd de aftrap van het duel tussen Argentinië en Colombia met maar liefst tachtig minuten uitgesteld omdat grote groepen supporters zonder kaartjes naar binnen drongen in het Hard Rock Stadium in Miami Gardens. Daarbij werden verschillende fans onder de voet gelopen en raakten mensen buiten bewustzijn. Ook na afloop van de wedstrijd ging het mis, ditmaal rondom de Colombiaanse bondsvoorzitter Jeserún en diens zoon.

Na de wedstrijd wilde de bondsvoorzitter het veld betreden voor de prijsuitreiking. Volgens EL TIEMPO weigerde een official Jeserún toegang te geven, waarna een ruzie ontstond waar ook geweld aan te pas kwam. Vervolgens is het tweetal gearresteerd, waardoor de bondsvoorzitter tijdens de prijsuitreiking niet op het veld te zien was.

Inmiddels zouden Jeserún en zijn zoon alweer zijn vrijgelaten nadat er borgsommen zijn betaald. Colombia wist de finale van de Copa América niet te winnen. In de verlenging was het Lautaro Martinez die de Argentijnen de trofee voor de zestiende keer bezorgde.

