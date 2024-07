Wanneer en hoe laat is de halve finale Nederland - Engeland?

Het Nederlands elftal zit voor het eerst in twintig jaar weer bij de laatste vier van een Europees Kampioenschap. In de halve finale is Engeland de tegenstander. Wanneer en hoe laat is de wedstrijd tussen Nederland en Engeland?

Wanneer en op welk tijdstip is Nederland - Engeland?

De wedstrijd tussen Nederland en Engeland wordt woensdag 10 juli om 21.00 uur in het Signal Iduna Park in Dortmund, normaliter het stadion van Borussia Dortmund.

Op welke tv-zender is Nederland - Engeland?

De halve finale is te zien op NPO1.

Wie is de mogelijke tegenstander in de finale?

Als Nederland de wedstrijd wint, wacht een finale tegen de winnaar van de andere halve finale tussen Spanje en Frankrijk. Die wordt op dinsdag 9 juli om 21.00 uur gespeeld in de Allianz Arena in München.