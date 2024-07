Willie Overtoom hekelt opmerkingen van Johan Derksen: 'Eigenlijk bizar!'

Johan Derksen vindt het schandalig dat de Nederlandse media niet te woord wil staan, maar oud-voetballer Willie Overtoom kijkt heel anders tegen deze situatie aan. De voormalig voetballer van AZ en Heracles Almelo is van mening dat het volledig afkraken van voetballers, waar Derksen in zijn ogen onderdeel van is, voetballers uiteindelijk aan kan sporen om media te boycotten.

Overtoom kan daarom begrijpen dat Simons woensdagavond na de verloren halve finale niet met de Nederlandse pers in gesprek wilde gaan. Nederlandse journalisten wilde Simons graag spreken, mede door zijn wonderschone treffer tegen de Engelsen, maar dit weigerde de middenvelder. In zijn ogen heeft de Nederlandse media hem 'kapot gemaakt', waardoor hij niet op interviews met diezelfde pers zit te wachten.

Artikel gaat verder onder video

Derksen liet donderdagavond in het programma Vandaag Inside Oranje weten dit een belachelijke actie te vinden. Hij pleit ervoor dat spelers verplicht worden om met de media in gesprek te gaan. Overtoom zag de uitlatingen van Derksen en kijkt heel anders tegen deze discussie aan: "Ik kan best begrijpen dat voetballers de media soms liever negeren. De manier waarop er soms over ze wordt gesproken, alsof het geen normale mensen met normale gevoelens zijn", zegt Overtoom, die wel benadrukt dat het te woord staan van de media bij het vak hoort.

Wat Overtoom stoort is het feit dat voetballers regelmatig volledig afgekraakt worden: "Dit alleen omdat ze een slechte wedstrijd spelen of uit vorm zijn. Eigenlijk bizar als je er over nadenkt", vindt Overtoom, die in de reactie onder zijn bericht op X ook schrijft dat Derksen hier met zijn opmerkingen in Vandaag Inside schuldig aan is. In zijn ogen wil de analist van Vandaag Inside scoren voor kijkcijfers met opmerkingen over voetballers.