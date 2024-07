Wolter Kroes over Oranjegekte: 'Daar krijg ik een muzikaal orgasme van'

Wolter Kroes geniet enorm van de Oranjegekte in Nederland, waardoor ook zijn hit Viva Hollandia weer oude tijden doet herleven. Het nummer kwam uit in 2008, maar staat nu opnieuw in de Nederlandse top 100.

De volkszanger treedt nu op regelmatig op: zo is het ook de bedoeling Kroes nog in Dortmund gaat optreden met zijn nummer Viva Hollandia, vertelt hij bij Studio Fußball. "De kortste nummer één-hit in de geschiedenis van de Top 40. Hij kwam in 2008 op 1 binnen, en Nederland verklootte het en toen was ie weg." In de kwartfinale van het EK 2008 werd na een indrukwekkende groepsfase met 1-3 van Rusland verloren door Oranje.

Artikel gaat verder onder video

Kroes geniet er enorm van dat zijn hitnummer opnieuw zo in trek is, nu de mannen van Ronald Koeman het weer goed doen. "Het is bizar wat er gebeurt." Op beelden van Ons Oranje is te zien hoe de spelers van het Nederlands elftal het nummer uit volle borst meezingen. "Ik mag het weer niet zeggen, maar daar krijg ik een muzikaal orgasme van. Als ik dat zie, ga ik helemaal uit mijn stekker. Het is natuurlijk helemaal te gek dat ons elftal met jouw liedje op de tafels gaan staan." Kroes snapt verder het succes van het nummer wel. "Het moet een strijdlied zijn, het moet elkaar verbinden, het moet het volk gek maken, dat het het Oranje-legioen steunt. De muziek is opzwepend."

Zur EM läuft im niederländischen Fernsehen jeden Tag “NOS Studio Fußball”.



Mit diesem Hit wurde die Fußballshow heute eröffnet.



🎵Viva Hollandia🎵



Das ganze Land im Oranjefieber 🧡#euro2024 #NothingLikeNothing



pic.twitter.com/xm5M881jCF — oranjefussball 🇳🇱 (@oranjefussball) July 8, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Blind verrast Vahle: ‘Geen enkele andere Oranjespeler durft dit te zeggen’

Daley Blind verrast verslaggever Noa Vahle met zijn eerlijke antwoord.