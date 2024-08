Aad de Mos luidt noodklok bij PSV: ‘Je hebt een hele nieuwe verdediging nodig!’

Aad de Mos denkt dat PSV op zoek moet naar versterkingen in de verdediging, zo laat hij weten in Elfrink & De Mos. De oud-voetbaltrainer zag dat de Eindhovenaren het zondagavond, in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord, verdedigend niet goed voor elkaar hadden.

“Het is eigenlijk heel simpel: je begint met het fundament, daarna ga je naar de zijkanten en dan het dak. Het middenveld en de aanval zijn top, daarover hebben we niks te klagen, maar als het fundament van je huis niet staat, ga je klapjes krijgen”, begint De Mos kritisch. “Ik heb dat zelf meegemaakt bij PSV, dat de verdediging niet goed was maar het middenveld wel, maar dit is nu hetzelfde”, maakt hij de vergelijking.

“We hebben geen verdediging en er zal snél iets moeten gebeuren! Dat moet nu heel snel gebeuren. Je staat voor het begin van de competitie en je gaat de Champions League in: je hebt een hele nieuwe verdediging nodig”, dendert De Mos hard door.

