AC Milan heeft plotseling beste papieren in strijd om Ajax-speler Silvano Vos

Niet Stade Reims, maar AC Milan is topfavoriet in de strijd om de handtekening van , zo weet Voetbal International. Maandagochtend kwam naar buiten dat Reims de Ajax-banneling wil huren, maar dit is volgens VI niet meer aan de orde. Milan richt de pijlen op de talentvolle speler.

Stade Reims meldde zich in Amsterdam voor een huurdeal met Vos. Ajax prefereert een verkoop van de middenvelder, maar zou met een huurdeal in ieder geval af zijn van het salaris van de negentienjarige. VI weet dat Vos een transfer naar de nummer negen van de Ligue 1 niet ziet zitten. De Franse club schakelt daarom door naar Gabriel Moscardo van Paris Saint-Germain.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Cristian Willaert door het stof na foute berichtgeving over Ajax: ‘Wie zijn billen brandt…’

AC Milan hoopt te kunnen profiteren van het afhaken van Reims. De Italianen hebben hun interesse inmiddels kenbaar gemaakt bij Ajax. Naar verluidt zou ook Milan denken aan een huurdeal, terwijl Ajax miljoenen euro’s wil zien voor Vos. De middenvelder ligt nog tot 2028 vast in Amsterdam.

LEES OOK: Opvallend: 'Ajax blijft jagen op een keeper: 29-jarige Fransman voert gesprekken'

Vos is een van de spelers die mag vertrekken bij Ajax. De jonge middenvelder traint al een paar weken niet meer mee met de hoofdmacht en komt vooralsnog niet in de plannen van Francesco Farioli voor. Voor Owen Wijndal, Naci Ünüvar, Benjamin Tahirovic en Borna Sosa geldt hetzelfde. Laatstgenoemde heeft al een nieuwe uitdaging te pakken.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Grote aankoop stelt opnieuw teleur bij Ajax: één actie toont enorme vormdip

Een aankoop uit het Sven Mislintat-tijdperk kan nog steeds niet overtuigen bij Ajax.