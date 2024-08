Cristian Willaert door het stof na foute berichtgeving over Ajax

Cristian Willaert is door het stof gegaan na zijn foute berichtgeving over de Ajax-spelers die teruggezet zijn naar de beloftenploeg van de Amsterdammers. De ESPN-verslaggever geeft toe dat de informatie die hij had onjuist is en komt met een reactie op de Instagram-story van Owen Wijndal.

Willaert wist een kleine twee weken geleden te melden bij Tekengeld dat de Ajacieden Benjamin Tahirovic, Borna Sosa en Wijndal weigerden om mee te trainen bij Jong Ajax. Francesco Farioli besloot om de bezem door de selectie te halen en had het drietal, evenals Silvano Vos, laten weten dat er geen plek voor ze is bij Ajax 1. “Ik lees overal dat ze zijn teruggezet naar het tweede, maar ik hoor dat die jongens niet met het tweede mee willen trainen. Ze trainen nu apart op De Toekomst, ze trainen niet met het tweede mee", sprak Willaert destijds.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Van Praag komt terug op verspreking over ambitie van Ajax: ‘Dat klopt inderdaad niet’

Wijndal was hier niet van gediend en kwam later die dag nog met een reactie op het verhaal van Willaert. De linksback kwam via Instagram met een duidelijke boodschap aan de verslaggever. Wijndal plaatste een in zijn story een foto waarop het viertal ‘gewoon’ meetrainde bij de beloftenploeg van de Amsterdammers. Hij richtte zich bovendien persoonlijk tot Willaert door hem te taggen. Daarnaast plaatste hij een emoji die een vinger voor de mond houdt.

LEES OOK: Driessen waarschuwt Ajax: ‘Farioli beleeft een beroerdere Eredivisiestart dan Maurice Steijn’

Desgevraagd gaat Willaert door het stof na de foute berichtgeving. "We komen aan de beurt. Als het niet voor honderd procent klopt, maar voor negentig procent, dan ga je over de knie bij de heren", beseft Willaert bij het ESPN-programma Tekengeld. "Maar goed, we moeten sportief zijn. Wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten”, is hij schuldbewust.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Mentaliteit van Ajax-speler zorgt voor ergernis tegen NAC: ‘Hij moet beter zijn best doen’

Onder anderen Henk Spaan en Kees Kwakman zijn kritisch op een zomeraanwinst van Ajax.