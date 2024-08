Van Praag komt terug op verspreking over ambitie van Ajax: ‘Dat klopt inderdaad niet’

Michael van Praag, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ajax, is teruggekomen op zijn opvallende uitspraak in het NH Radio Sportcafé van Leo Driessen. In het radioprogramma gaf de voetbalbestuurder te kennen dat de Amsterdamse club in een tussenjaar zit.

“Dat was een verspreking en klopt inderdaad niet”, aldus Van Praag in gesprek met De Telegraaf over zijn eerdere uitlatingen in het programma. “De directie is leidend”, vervolgt hij. De afgelopen twee seizoenen eindigde Ajax derde (2022-2023) en als vijfde (2023-2024).

Technisch directeur Alex Kroes gaf eerder in een interview te kennen dat hij gefaald zou hebben als de Amsterdammers niet bij de bovenste drie weten te eindigen in de Eredivisie. “Financieel hebben wij nog steeds meer uit te geven dan bijvoorbeeld FC Twente en AZ. Als wij geen derde worden heb ik gefaald. Die verantwoordelijkheid durf ik te pakken. Maar nogmaals, wij gaan echt weer omhoog. Maar of we snel genoeg gaan richting plek een of twee; we doen er alles aan”, sprak hij.

De nummers een en twee van de Eredivisie plaatsen zich rechtstreeks voor de hoofdfase van de Champions League, terwijl de nummer drie van de competitie een plek verwerft in de derde voorronde van het miljardenbal. Ajax begon het nieuwe seizoen in de Eredivisie met een 1-0 thuisoverwinning op sc Heerenveen. De tweede speelronde was allerminst hoopgevend voor de ploeg van Francesco Farioli. Op bezoek bij het gepromoveerde NAC Breda werd een 2-1 nederlaag geleden.

