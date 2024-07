Kroes formuleert heldere doelstelling voor Ajax: 'Als dat niet lukt, heb ik gefaald, punt'

Ajax gaat komend seizoen minimaal voor de derde plaats in de Eredivisie, zegt technisch directeur Alex Kroes in een interview met het clubkanaal. De ambities van de beleidsbepaler rijken wel degelijk hoger, maar Kroes beseft dat de Amsterdammers - vooral door de financiële beperkingen waarmee zij geconfronteerd worden - er op dit moment een stuk minder florissant voorstaan dan PSV en Feyenoord.

Eerder in het dubbelinterview met directeur voetbalzaken Marijn Beuker doet Kroes een boekje open over de financiële problemen waar Ajax mee te kampen heeft. Doordat de club komend seizoen voor het tweede jaar op rij niet actief is in de lucratieve Champions League, moet het salarishuis liefst 35 procent worden ingekrompen. Inkomsten uit uitgaande transfers kunnen maar beperkt in nieuwe aankopen worden gestoken, zegt Kroes: "Als wij voor pak 'm beet honderd miljoen verkopen, dan kunnen we ongeveer veertig miljoen herinvesteren."

Gevraagd naar zijn belangrijkste sportieve doelstelling geeft Kroes dan ook een helder antwoord: "Heel simpel: zo snel mogelijk naar de Champions League toe." De td krijgt vervolgens de vraag of dat komend seizoen al 'moet', en riposteert: "Moeten is een heel groot woord. Wat is moeten? Willen, we willen het absoluut. Persoonlijk vind ik ook dat we minimaal derde moeten worden. Mijn ambitie ligt veel hoger dan derde worden, punt."

De doelstelling van Kroes is gebaseerd op de verschillen in financiële situatie met de rivalen uit Eindhoven en Rotterdam. "PSV en Feyenoord hebben dit jaar een gelijkwaardige begroting qua spelerssalarissen als Ajax. Alleen: hun uitgangspositie is prettiger. Wij moeten bij wijze van spreken eerst tien spelers verkopen om er vijf binnen te kunnen halen. En als we er maar zes weten te verkopen, dan kunnen we er maar twee binnenhalen. Dat is echt een andere uitgangssituatie." Qua budget blijven de andere twee clubs die afgelopen seizoen boven Ajax eindigden in de Eredivisie echter wél achter, zegt Kroes: "Financieel hebben wij nog altijd meer uit te geven dan FC Twente, AZ en alle clubs daaronder. Dus in alle redelijkheid: als wij geen derde worden, heb ik gefaald, punt. Dus daar geen misverstanden over: die verantwoordelijkheid durf ik daar wel in te pakken."

