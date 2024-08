Opvallend: 'Ajax blijft jagen op een keeper: 29-jarige Fransman voert gesprekken'

Ajax heeft volgens Sacha Tavolieri interesse in , de doelman van Antwerp FC. De Amsterdammers worden door de transferspecialist gelinkt aan de Franse sluitpost.

Naar verluidt zou Ajax al gesproken hebben met de entourage van Butez, die een transfer naar Amsterdam zelf wel ziet zitten. Omdat Ajax en Antwerp FC een goede relatie hebben met elkaar, worden de onderhandelingen wellicht soepeler.

Alex Kroes en co. hebben echter nog geen formeel bod geplaatst op de 29-jarige doelverdediger. De keeper is de vaste nummer één van de ploeg die een jaar geleden kampioen werd van België onder leiding van Mark van Bommel.

Vorige week kwam naar buiten dat Ajax een poging zou hebben gedaan om Aaron Ramsdale te huren van Arsenal. The Gunners wezen dit aanbod af, omdat ze Ramsdale enkel en alleen willen verkopen. The Athletic weet dat een deal nog altijd niet is uitgesloten.

Mochten de geruchten kloppen, is het opvallend dat Ajax nog altijd zoekende is naar een doelman. Francesco Farioli geeft dit seizoen verrassenderwijs de voorkeur aan Remko Pasveer boven Diant Ramaj. Daarnaast staat ook Jay Gorter nog onder contract bij de Amsterdammers. Eerder in de transferperiode werd er afscheid genomen van Geronimo Rulli.

