Ajax ontvangt concreet voorstel op Silvano Vos, maar krijgt opnieuw niet wat het wil

Stade Reims heeft zich concreet gemeld bij Ajax voor (19). De middenvelder, die mag vertrekken uit deze selectie van de Amsterdammers, kan op huurbasis naar de nummer negen van het afgelopen Ligue 1-seizoen, zo weet De Telegraaf.

Idealiter wil Ajax de overbodige middenvelder verkopen, in plaats van verhuren. De tijd begint echter te dringen op de transfermarkt en de Amsterdammers willen van het salaris van Vos af. De negentienjarige Amsterdammer tekende onder oud-technisch directeur Sven Mislintat een nieuw contract, waardoor hij een salaris verdient dat door bonussen kan oplopen tot één miljoen euro.

Reims is tot nu toe de enige club die concreet in de markt is voor Vos. Wél zou ook AC Milan de jongeling op de korrel hebben. De Italiaanse grootmacht informeerde in Amsterdam naar de mogelijkheden om Vos over te nemen. Ajax hoopt dat Milan wil doorpakken en het eerder genoemde bedrag van tien miljoen euro wil neerleggen.

De kans dat Milan dit daadwerkelijk gaat betalen, is klein. Naar mate de Deadline Day dichter bij komt, zal de prijs zakken. Vos zou daarmee de tweede Ajax-banneling zijn die vertrekt. Eerder zwaaiden de Amsterdammers Borna Sosa uit naar het Italiaanse Torino.

