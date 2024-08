Ajax krijgt groot verwijt: 'Als ze dat twee jaar geleden deden, had Ajax nog 230 miljoen gehad'

Gerard van der Lem vindt dat Ajax veel meer moet inzetten op spelers uit de eigen jeugdopleiding, zo geeft de voormalig rechterhand van Louis van Gaal aan in gesprek met De Telegraaf. Van der Lem is blij dat Francesco Farioli een aantal jongens uit de eigen opleiding de kans geeft bij de start van dit seizoen.

"Het frustreert me enorm dat er de afgelopen twee jaar in Europa is gespeurd naar een beetje kwaliteit voor een veel te hoge prijs, terwijl wij vroeger gewoon spelers uit de jeugd pikten", steekt Van der Lem van wal in de ochtendkrant. "Kan Edgar Davids niet spelen? Dan zetten we Tarik Oulida erin. Niemand had nog van Oulida, Nordin Wooter of Martijn Reuser gehoord", weet de 71-jarige Amsterdammer zich nog te herrineren.

Van der Lem is blij om te zien dat de nieuwe trainer van Ajax, Farioli, ervoor kiest om spelers uit de eigen opleiding de kans te geven: "Gelukkig durft Farioli dat ook aan met Youri Baas, Dies Janse, Kian Fitz-Jim en Mika Godts. Die Godts vond ik echt lekker spelen", doelt Van der Lem op het optreden van de Belg in de gewonnen wedstrijd tegen SC Heerenveen (1-0). Met een assist had Godts een bepalend onderdeel in de goede start van Ajax in de Eredivisie.

Alex Kroes kan ook op complimenten van Van der Lem rekenen. De nieuwe technisch directeur slaat in zijn ogen een goede en belangrijke weg in wat betreft het uitdelen van contracten aan talenten: "Het doet me goed dat onder Kroes ook veel grote talenten worden vastgelegd, afgelopen week ook weer een paar. Als ze daar twee jaar geleden mee waren begonnen, had Ajax nog 230 miljoen euro op de bankrekening gehad", zegt de geboren Amsterdammer tot slot.

