Ajax-speler haakt af voor heenwedstrijd in Polen: Farioli zet streep door basisklant

Ajax-trainer Francesco Farioli kan donderdagavond in de heenwedstrijd tegen Jagiellonia Bialystok in de play-offs van de Europa League geen beroep doen op . De middenvelder is niet fit en blijft achter in Amsterdam. Dat meldt clubwatcher Lentin Goodijk van Voetbal International althans. gaat wél mee naar Polen. Inmiddels is ook duidelijk dat de Italiaan speelgerechtigd is.

Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf meldde al dat de Amsterdammers alles op alles zetten om de kersverse huurling van Juventus speelgerechtigd te krijgen voor het heenduel in de play-offs van de Europa League en daarom ‘koortsachtig’ overleg voerden met zowel de KNVB als de UEFA. Ajax maakte woensdag de komst van Rugani wereldkundig. Hij wordt tot en met het einde van dit seizoen gehuurd van Juventus.

Fitz-Jim niet, talenten wél mee naar Polen

Fitz-Jim is donderdagavond sowieso niet van de partij. De middenvelder is niet fit en behoort daarom helemaal niet tot de selectie die vandaag (woensdag) nog afreist naar Polen. Fitz-Jim had in de voorgaande vier Europese wedstrijden nog een basisplaats. In de uitwedstrijd tegen NAC Breda van afgelopen zondag kwam hij in de tweede helft als invaller binnen de lijnen. Fitz-Jim kon niet voorkomen dat Ajax bij de promovendus de eerste competitienederlaag van dit seizoen leed.

Tegenover de afwezigheid van Fitz-Jim staat niet alleen de (mogelijke) aanwezigheid van Rugani, maar ook die Jorthy Mokio en Nick Verschuren. De jongelingen, respectievelijk zestien en negentien jaartjes jong, maakten maandagavond nog hun opwachting voor Jong Ajax in de thuiswedstrijd tegen MVV (0-0).

Daniele Rugani reist meteen mee met #Ajax naar Polen vandaag, net als jongelingen Jorthy Mokio (16) en Nick Verschuren (19). Kian Fitz-Jim is niet fit, en blijft in Amsterdam. — Lentin Goodijk (@LentinGoodijk) August 21, 2024

