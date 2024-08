Ajax werkt keihard aan ‘meevaller’ voor Farioli

Ajax zet momenteel alles op alles om speelgerechtigd te krijgen voor het heenduel met Jagiellonia Bialystok in de play-offs van de Europa League. Dat schrijft Mike Verweij althans. Ajax speelt donderdagavond de eerste wedstrijd in Polen en om Rugani er dan bij te hebben voert de club ‘koortsachtig’ overleg met zowel de KNVB als de UEFA.

Ajax is nog maar twee zeges verwijderd van het hoofdtoernooi van de Europa League. De formatie van coach Francesco Farioli verzekerde zich vorige week dankzij de winst op Panathinaikos na strafschoppen al van een ticket voor de UEFA Conference League, maar gaat natuurlijk voor het hoogst haalbare. Dat is de Europa League en om deelname aan het hoofdtoernooi voor elkaar te krijgen moet er ‘alleen’ nog worden afgerekend met Jagiellonia Bialystok, de kampioen van Polen.

Farioli hoopt donderdagavond in de heenwedstrijd al een beroep te kunnen doen op Rugani. “Ajax stelt alles in het werk om Rugani speelgerechtigd te krijgen voor de heenwedstrijd in Polen van de Europa League-play-off tegen Jagiellonia Bialystok”, zo schrijft Verweij woensdagmiddag. Ajax maakte de komst van Rugani eerder deze woensdag wereldkundig. Hij wordt voor één seizoen gehuurd van Juventus en kan donderdagavond misschien al zijn debuut maken. “De Amsterdammers voeren daarom momenteel koortsachtig overleg met de KNVB en de UEFA”, zo klinkt het.

Rugani meldde zich maandag al in Amsterdam voor zijn medische keuring. Daaruit concludeerde Ajax dat de Italiaan ‘superfit’ is. Daardoor zou hij donderdag, mochten de lichten op groen gaan, ‘eventueel als invaller minuten kunnen maken’. Volgens Verweij zou het voor Farioli een 'meevaller' zijn als Rugani in Polen al tot de wedstrijdselectie behoort.

Update 14:51 uur: Rugani op de spelerslijst

Farioli kan donderdagavond een beroep doen op Rugani. De Italiaanse mandekker behoort tot de 24-koppige spelerslijst voor het heenduel in Polen.

