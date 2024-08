Steven Bergwijn zet luxe appartement in Amsterdam te huur

heeft zijn luxe dubbelbenedenhuis aan de P.C. Hooftstraat in Amsterdam te huur gezet, zo meldt Bekende Buren. Het luxe appartement is één van de panden waarover de Ajax-speler beschikt en mag verhuurd worden voor 9500 euro per maand.

Daarnaast dient de huurder van te voren een waarborgsom van negentienduizend euro te betalen. Daarna heeft degene wél de beschikking over een woonoppervlakte van 152 vierkante meter in de Pieter Cornelisz Hooftstraat in Amsterdam.

Het luxe appartement bevat in de onderste verdieping vier kamers, waaronder twee slaapkamers en één badkamer. Ook beschikt het luxe optrekje van Bergwijn over een sauna, stoombad en hottub. Een verdieping hoger is de woonkamer met een groot canvas van bokser Mike Tyson plus een behoorlijk grote televisie. Daarnaast is er een kookeiland aanwezig op de eerste verdieping. Het appartement bevindt zich op wandelafstand van het Vondelpark. De huurder wordt verder straatgenoot van Dries en Dave Roelvink.

Het dubbelbenedenhuis is niet het enige pand dat Bergwijn tot zijn beschikking heeft. De voetballer van Ajax bezit namelijk ook nóg een optrekje in Amsterdam en eentje in Almere.

Bergwijn weg bij Ajax?

Het is nog maar de vraag of Bergwijn na de transferperiode nog speler van Ajax is. De aanvaller beschikt over een riant salaris en zou zwaar op de begroting van de Amsterdammers drukken. Onlangs kwam naar buiten dat Leicester City de Nederlander op de korrel heeft, terwijl ook clubs uit Saudi-Arabië genoemd werden.

