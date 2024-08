Willaert heeft betere optie op het oog voor Ajax dan Weghorst: 'Een pure kwaliteitsspeler'

Cristian Willaert heeft zich uitgelaten over enkele transfergeruchten die momenteel bij Ajax spelen. De Amsterdammers staan op het punt om in te lijven, die op huurbasis moet overkomen van Juventus. Verder zingt gedurende de hele transferwindow de naam van al rond in de Johan Cruijff ArenA, terwijl ook via ‘vage geruchten’ aan een overstap naar de hoofdstad wordt gelinkt. Als het aan Willaert ligt gaat Ajax vol voor laatstgenoemde, die in zijn ogen 'een betere optie' is dan Weghorst.

Hoewel Yordi Yamali vanwege de geringe speeltijd van Rugani bij Juventus twijfelt aan de verdediger, ziet Willaert de komst van de routinier wel zitten. “Rechts centraal houd je als Jakov Medic weggaat alleen Josip Sutalo over", aldus de ESPN-verslaggever bij Tekengeld. "Daarvan weet je niet helemaal zeker of hij blijft. Francesco Farioli kan het wel willen, maar als een club straks 22 miljoen euro voor hem wil betalen. Hij heeft een goed salaris en clubs weten dat Ajax moet besparen en moet verkopen. Dan kan Ajax waarschijnlijk geen nee zeggen.”

Volgens Willaert is dat ook een van de redenen waarom Rugani een goede oplossing is voor de recordkampioen. “Daarnaast kun je met Sutalo alleen ook niet het seizoen in. Als je praat over rechtsbenige centrale verdedigers. Dus in die zin is het logisch dat ze voor hem gaan”, beseft hij.

Weghorst

Wat betreft de mogelijke komst van Weghorst ziet Willaert het minder rooskleurig in. "Daar moet nog een transfersom voor betaald worden”, beseft hij. “Het contract loopt nog één jaar, maar goed: Burnley, Engeland. Die beginnen bij tien miljoen euro na te denken. Daaronder nemen ze bij wijze van spreken de telefoon niet eens op. Misschien overdrijf ik nu een beetje, want hij is natuurlijk al wel over de dertig. Maar daar moet een som betaald worden waarvan je weet dat je hem waarschijnlijk nooit meer terugkrijgt. Ajax is financieel nog niet zover dat ze aan die deal kunnen denken."

Sergi Roberto

Dan zijn er volgens Willaert ook nog ‘de vage geruchten over Sergi Roberto’. “Dat zou wat mij betreft misschien nog een betere optie zijn”, erkent de verslaggever. “Je zou graag een pure kwaliteitsspeler op het middenveld willen hebben met verdedigende en sturende capaciteiten. Dat heeft hij, dat kan hij. Dat heeft hij ook in het Spaanse elftal laten zien. Hij kan ook als rechtsback perfect spelen en dat is misschien wel de zwakst bezette positie bij Ajax.”

Willaert denkt dan ook dat Roberto ‘een hele fijne optie zou zijn’, maar plaatst ook een kanttekening. “Hij komt van Barcelona. Hij is weliswaar transfervrij, maar hij gaat niet voor anderhalf miljoen per jaar komen. Als je die ook weer vier miljoen gaat betalen, kom je nooit aan die 35 procent bezuiniging op het salaris. Wat neerkomt op dertien, veertien miljoen euro vast salaris wat er gewoon af moet. Voorlopig moeten er eerst nog mensen weg en misschien wel meer dan een, voor ze überhaupt aan zo’n optie kunnen denken. Dus Rugani is dan wat er overbijft”, besluit Willaert het onderwerp.

