Pastoor en Van Basten bespreken 'leugens van Stewart' in aanloop naar uitzending Rondo

Alex Pastoor heeft deze week een goed gesprek gehad met Marco van Basten over een geschil uit 2014. Van Basten verliet toen AZ, waarna die club in de clinch raakte met de nieuwe trainer, Pastoor. Laatstgenoemde heeft Van Basten deze week gesproken en zijn kant van het verhaal uitgelegd.

Pastoor was in 2014 assistent van Van Basten bij AZ. Die laatste besloot te stoppen als trainer van de Alkmaarders, waardoor Pastoor trainer van de club kon worden. AZ probeerde laatstgenoemde aan te stellen als nieuwe trainer, maar dat verliep moeizaam. De club, onder leiding van Earnest Stewart beweerde vervolgens dat de zaakwaarnemer van Pastoor inhoud gelekt zou hebben.

Pastoor bevestigt tijdens Rondo deze week te hebben gesproken met Van Basten in aanloop naar de uitzending, om de situatie nog eens door te spreken. "We hebben van de week alle 'puntjes op de i' gezet. Dat is eigenlijk prima." Ruud Gullit vraagt zich af wat er waar is van de geruchten dat Pastoor in die tijd een auto op de parkeerplek van Stewart zou hebben gezet. "Dat was een van de leugens die Stewart met zijn kameraden over mij ging verspreiden. Of het nou over salaris ging, een auto of een parkeerplaats: daar was helemaal geen sprake van. Het is gewoon een verzonnen verhaal."

De voetbaltrainer legt de situatie uitvoerig uit. "Zij wilden dat ik negen maanden die baan over ging nemen. Maar ik had een contract getekend voor twee seizoenen en ik wilde de volle tijd blijven. En anders niet. Toen zijn er dingen aan mij beloofd: 'Je mag in een Audi A8 rijden'. Daar had ik mijn hele leven nog niet in gereden, maar dat interesseerde me niet. Een parkeerplaats, dat is sowieso natuurlijk onzin. Maar mijn salaris werd, in een relatief kort gesprek, ook een aantal keer verdubbeld. Ik zei: 'AZ is van huis uit mijn club, ik kom daarvandaan. Dat geld, dat interesseert me niet. Toen die besprekingen niet afgerond konden worden, hebben ze me een zwaard in mijn rug gestoken door te zeggen dat ik naar De Telegraaf gelekt had." Dat bleek niet waar te zijn. "De hele Telegraaf-redactie bood aan om mee te gaan naar de rechter, als het tot een rechtszaak zou komen. Zover is het niet gekomen."

AZ en Pastoor kwamen er uiteindelijk wel uit, maar het was een moeilijke tijd voor de trainer. "Het is een groot trauma geweest, voor mij en mijn gezin. Als je ze je ontslaan omdat ze je een waardeloze trainer vinden om er niet met je te werken is, dan begrijp ik dat. Maar niet met dit komen dan." Van Basten wordt ook nog gevraagd naar zijn blik op de situatie. "Ik was weg, dus had er niet veel mee te maken. Ik heb van AZ links rechts gehoord hoe dat volgens hen is gegaan. Hij (Pastoor, red.) heeft duidelijk gezegd hoe het volgens hem is gegaan. Maar het is een beetje langs me heen gegaan. Ik had het druk met mezelf."

