El Ghazi haalt uit naar vorige club en gaat 500 duizend euro overmaken

heeft op Instagram uitgehaald naar zijn vorige werkgever, het Duitse FSV Mainz 05. De oud-speler van onder meer Ajax en PSV werd vorig jaar door de Bundesliga-club op straat gezet vanwege uitlatingen op sociale media over de situatie in Gaza. Recent werd duidelijk dat Mainz El Ghazi nog 1,7 miljoen euro verschuldigd is. Een deel van dat geld zal de voetballer doneren doneren aan projecten voor kinderen in Gaza.

Mainz nam El Ghazi in de zomer van 2023 transfervrij over van PSV, waar zijn rol na de komst van trainer Peter Bosz was uitgespeeld. Club en speler hebben nauwelijks van elkaar kunnen genieten: reeds na 41 minuten spelen, verdeeld over drie invalbeurten, werd de aanvaller disciplinair geschorst vanwege zijn uitlatingen over de oorlog tussen Hamas en Israël. Uiteindelijk werd het contract van El Ghazi in november definitief ontbonden. Inmiddels heeft hij in Championship-club Cardiff City een nieuwe werkgever gevonden.

Vorige maand oordeelde een Duitse rechtbank dat het ontslag van El Ghazi 'onrechtmatig' was. Daarom is Mainz de voetballer nog een bedrag van zo'n 1,7 miljoen euro verschuldigd. Dat is opgebouwd aan salaris waar de speler nog recht op had gezien hij een contract tot medio 2025 ondertekende, plus een aantal bonussen. Via zijn Instagram laat El Ghazi weten dat hij een 500 duizend euro zal doneren aan projecten om kinderen in het oorlogsgebied te ondersteunen.

Daarbij schrijft El Ghazi dat de rechtszaak die hij tegen Mainz aanspande voor hem 'nooit om geld is gegaan'. Daarna 'bedankt' hij de Duitse club op cynische wijze: "Ik hoop dat Mainz, ondanks hun herhaaldelijke pogingen om het verschuldigde bedrag te betalen, troost vindt in de wetenschap dat ze, via mij, financieel hebben bijgedragen om het leven voor de kinderen in Gaza iets draaglijker te maken", schrijft de aanvaller. "Ten tweede heeft de club, in een poging mij het zwijgen op te legen, mijn stem alleen maar luider laten klinken voor de onderdrukten en stemlozen in Gaza", besluit El Ghazi.

