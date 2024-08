Arne Slot zorgt ervoor dat Jamie Carragher profielfoto verandert

Jamie Carragher werd zondag in zijn hemd gezet door Liverpool-trainer Arne Slot, maar kan daar wel om lachen. De analist van Sky Sports heeft zijn profielfoto op X zelfs veranderd om het moment te vereeuwigen.

Slot verscheen na de 2-0 zege van Liverpool op Brentford goedgemutst bij de analysetafel van Sky Sports. Presentatrice Kelly Cates stond met analisten Jamie Redknapp, Jamie Carragher en Izzy Christiansen aan de tafel langs de lijn. Terwijl Carragher bezig was met een analyse, kwam Slot aanlopen.

Presentatrice Cates zei vervolgens: “Ik luister niet eens naar je, want ik zie Arne aankomen.” Slot nam plaats tussen de analisten en reageerde lachend: “Luistert er ooit iemand naar hem?” De analisten moesten hard lachen. “Dat is het, dat is de meme”, zei Carragher.

Na het incident heeft Carragher zijn profielfoto veranderd, naar een frame uit de tv-uitzending van Sky Sports, van het moment waarop Slot in zijn rug komt aanlopen.