Mogelijk toch géén toptransfer deze zomer: FC Barcelona krijgt duidelijk signaal

FC Barcelona haalde in de persoon van al een Spaanse EK-uitblinker in huis en hoopt naar verluidt ook nog altijd Nico Williams aan de selectie toe te kunnen voegen. De kans dat de aanvaller van Athletic Club de overstap maakt naar de nummer twee van het afgelopen seizoen in La Liga lijkt maandag echter een stuk kleiner te zijn geworden. Zijn huidige werkgever laat met een nieuw rugnummer zien dat het hem duidelijk niet kwijt wil.

Het Spaanse succeselftal, dat tijdens het recente Europees Kampioenschap in Duitsland goud won, herbergt veel smaakmakers. Maar Williams stak er misschien wel bovenuit. De 22-jarige aanvaller was met acht doelpunten en negentien assists in 37 wedstrijden al uitstekend op dreef voor zijn club en trok die lijn vrijwel moeiteloos door naar de nationale ploeg. In Duitsland etaleerde hij andermaal zijn klasse. Williams werd in verband gebracht met het Liverpool van Arne Slot, maar FC Barcelona lijkt het meest concreet voor hem in de markt te zijn.

Een transfer naar FC Barcelona deze zomer is echter geen uitgemaakte zaak. De Catalanen telden vorige week nog een hoge transfersom neer voor de komst van Olmo en zullen dus eerst wat spelers van de hand moeten doen om überhaupt de komst van Williams te kunnen financieren. De dribbelaar heeft bij Athletic Club naar verluidt een clausule tussen de 55 en 60 miljoen euro in zijn contract staan. Athletic Club wil hem echter niet kwijt. Dat bewijst de club uit Bilbao met een mooie geste. Williams kreeg maandagmorgen te horen dat hij een nieuw rugnummer heeft. Niet zomaar een nummer, namelijk rugnummer 10.

Daarmee treedt Williams in de voetsporen van Iker Muniain, die een paar maanden geleden na 560 wedstrijden voor Athletic Club de deur achter zich dichttrok. Op beelden die Athletic Club maandag deelt op social media is te zien dat Williams erg trots is op zijn nieuwe rugnummer. De Spaanse EK-uitblinker is inmiddels al ruim tien jaar speler van Athletic. Hij sloot in de zomer van 2021 definitief aan bij de hoofdmacht, waarvoor hij inmiddels 122 wedstrijden speelde, goed voor 20 doelpunten en 26 assists. Hij heeft nog een contract tot medio 2027.

