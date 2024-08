Clubs houden zich nog stil, maar speler neemt alvast afscheid: FC Barcelona gaat EK-uitblinker verwelkomen

Het is een kwestie van tijd voordat zich officieel speler van FC Barcelona mag noemen. De nummer twee van het afgelopen seizoen in Spanje bereikte onlangs een akkoord met RB Leipzig over de transfersom en vrijdagmiddag neemt de aanvallende middenvelder middels een bericht op social media alvast afscheid van de Duitse club.

Olmo moest het in de eerste groepswedstrijd tegen Kroatië nog doen met een invalbeurt en begon ook in het duel met Georgië in de achtste finales op de bank, maar zou uiteindelijk uitgroeien tot een van de grote uitblinkers in het Spaanse EK-elftal. Olmo was met een doelpunt en assist van cruciale waarde in de kwartfinales tegen Duitsland en trof ook doel tegen Frankrijk, waarna Spanje in de finale afrekende met Engeland (2-1). Het optreden van Olmo tijdens het EK overtuigde FC Barcelona snel zaken te doen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: VI: vertrek van Johan Bakayoko dichter bij na groot transfernieuws uit Duitsland

De Catalanen betalen naar verluidt in eerste instantie 55 miljoen euro aan RB Leipzig voor de komst van Olmo. Dat bedrag zal door bonussen nog oplopen tot boven de zestig miljoen euro. FC Barcelona en RB Leipzig hebben de transfer van Olmo nog niet officieel aangekondigd, maar hij neemt op zijn social media dus alvast afscheid van de club en zijn supporters in Oost-Duitsland. “Een jonge club, een jonge speler… We groeiden op, wonnen onze eerste trofeeën en schreven samen geschiedenis. De twee bekers en de Supercup zijn slechts enkele van de vele onvergetelijke momenten die mij altijd zullen bijblijven. Bedankt RB Leipzig, je blijft voor altijd in mijn hart”, zo klinkt het.

LEES OOK: Pauze duurt maar zes minuten bij bizarre editie Barcelona - Real Madrid

RB Leipzig telde begin 2020 29 miljoen euro neer voor de komst van Olmo, die de overstap maakte van Dinamo Zagreb. Bijna vijf jaar later keert hij terug bij de club waar hij een groot deel van zijn opleiding genoot. Olmo brak echter niet door in de hoofdmacht van FC Barcelona en verhuisde in 2014 naar Kroatië. Voor RB Leipzig speelde de 26-jarige middenvelder 148 wedstrijden, goed voor 29 doelpunten en 34 assists. FC Barcelona en Olmo werden de voorbije jaren regelmatig met elkaar in verband gebracht, maar een transfer bleef uit. Tot nu. Olmo tekent in Catalonië een contract tot naar verluidt medio 2030.

A young club, a young player... We grew up, won our first trophies and made history together.

Two Cups and the Super Cup are just some of the many unforgettable moments that'll always stay with me.

Thank you @RBLeipzig , you’ll forever be in my heart.#EinmalLeipzigImmerLeipzig pic.twitter.com/NoJEFbs7Gk — Dani Olmo (@daniolmo7) August 9, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jeroen Grueter maakt pijnlijke fout als 17-jarige dochter van Spaanse koning in beeld komt

Een opmerkelijk moment als de dochter van de Spaanse koning in beeld komt tijdens de EK-finale.