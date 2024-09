Barcelona haalt keihard uit tegen Valladolid en is nog altijd foutloos in LaLiga

FC Barcelona zaterdagavond genadeloos hard uitgehaald tegen Real Valladolid. In eigen huis wonnen de Catalanen met liefst 7-0 van de ploeg uit het noorden van Spanje. Grote man aan de kant van Barça was Raphinha met drie treffers, terwijl ook Lamine Yamal met twee assists weer zijn aandeel had.

In de openingsfase van het duel leek Barcelona het moeilijk te hebben met Real Valladolid. Nadat aanwinst Dani Olmo al de lat had geraakt en een treffer afgekeurd zag worden wegens buitenspel, was het na twintig minuten spelen Raphinha die de ban brak voor de thuisploeg. Nog geen vijf minuten later verdubbelde Robert Lewandowski de voorsprong op aangeven van Lamine Yamal. In de blessuretijd van de eerste helft bracht Jules Kounde de marge naar drie.

In de tweede helft leek Barça het wat rustiger aan te gaan doen. Twintig minuten na de pauze was het dan toch Raphinha die de voorsprong vergrootte en voor zijn tweede tekende. Zo’n tien minuten later voltooide de Braziliaan zijn hattrick na een goede actie van Lamine Yamal. Tien minuten voor tijd maakte Olmo alweer zijn tweede in dienst van Barcelona, terwijl Ferran Torres enkele minuten later de eindstand op het bord zette. Daarmee heeft Barça twaalf punten uit vier duels en een voorsprong van vijf punten op nummer twee Villarreal, dat wel een wedstrijd tegoed heeft.