Bellingham staat voorlopig aan de kant bij Real Madrid ‘Er is niets wat ik meer haat’

komt voorlopig niet in actie voor Real Madrid. De Engelsman heeft in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Real Valladolid een blessure aan zijn rechterbeen opgelopen en reageert daar via X op. De middenvelder geeft aan ‘erg gefrustreerd’ te zijn dat hij nu even langs de kant staat. Het is niet duidelijk hoelang Bellingham uit de roulatie is.

“Er is niets wat ik meer haat dan het missen van wedstrijden”, begint de 21-jarige Bellingham in een post op zijn social media. “Maar ik probeer het van de positieve kant te bekijken. Misschien vertelt mijn lichaam me dat het meer rust nodig heeft na een druk jaar.”

Ondanks dat zijn lichaam waarschijnlijk een grens aangeeft, baalt hij ontzettend van de blessure. “Ik ben erg gefrustreerd”, vervolgt Bellingham, “maar ik zal de jongens als een fan steunen totdat ik weer bij ze kan zijn in mijn beste en sterkste vorm. Bedankt voor jullie berichten van bezorgdheid en steun. Veel liefs en Hala Madrid!”

Wanneer Bellingham weer in actie zal kunnen komen voor Real Madrid is onbekend. Wel zal hij waarschijnlijk ook de Nations League-duels tegen Ierland en Finland aan zich voorbij moeten laten gaan. Bellingham ontpopte zich sinds zijn overgang van Borussia Dortmund in de zomer van 2023 tot een onmisbare kracht bij Real Madrid. Vooralsnog speelde hij 44 officiële wedstrijden voor De Koninklijke. Daarin was hij goed voor 23 treffers en veertien assists.

Nothing I hate more than missing games but trying to see the positive side and maybe my body is telling me it needs a bit more rest after a busy year. I’m very frustrated but I’ll be supporting the lads like a fan until I can rejoin them again in my best and strongest form.… pic.twitter.com/HOdv3FCiUh — Jude Bellingham (@BellinghamJude) August 23, 2024

