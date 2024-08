Droomdebuut Mbappé bij Real Madrid: eerste doelpunt en meteen een hoofdprijs

Real Madrid heeft voor de zesde keer beslag gelegd op de UEFA Super Cup. Het Spaanse sterrenensemble versloeg in Warschau Europa League-winnaar Atalanta met 2-0. Bij het debuut van superster bleek Real Madrid nog niet altijd een geoliede machine, maar de Fransman was direct trefzeker. Naast het van PSG overgenomen fenomeen scoorde Valverde tegen de ploeg uit Bergamo. Door deze eindzege werd de Koninklijke alleen recordhouder door AC Milan en FC Barcelona - allebei vijfvoudig winnaar - achter zich te laten.

Van de 22 namen op wedstrijdformulier sprong er één naam direct uit. Mbappé maakte vandaag zijn officiële debuut voor de Madrilenen. De Franse vedette vormde met Vinícius Júnior, Rodrygo en Bellingham het aanvallende kwartet. Bij Atalanta verscheen De Roon aan de aftrap, maar ontbrak Koopmeiners. De Oranje-international was verwikkeld in transferperikelen en kon zich daardoor niet volledig focussen op deze finale.

Het was na Zenit Sint-Petersburg in 2008 enkel Reals stadsgenoot Atlético Madrid gelukt om als Europa League-winnaar de Europese Super Cup te winnen. Na een sterke start van de Champions League-winnaar leek aanspraak op de Super Cup enorm ver weg voor Atalanta. Het Spaanse overwicht ebde echter snel weg én er ontstond een gelijkwaardige eerste helft. De Madrileense grootmacht bleek nog niet volledig op elkaar te zijn ingespeeld en was zichtbaar opgelucht toen Militão per ongeluk zijn eigen lat raakte. Kort voor rust vond Rodrygo het vijandelijke houtwerk, maar de openingstreffer voor de recordkampioen van de Champions League bleef uit.

Direct na rust leek - uit een voorzet van De Roon - de kopbal van Pašalić in de bovenhoek te verdwijnen, maar Courtois liet zien waarom hij de eerste doelman van de Koninklijke was. Na precies één uur spelen brak Valverde de ban. De middenvelder liep na een soepel lopende aanval eenvoudig binnen. Het verzet van Atalanta - dat zijn eerste Super Cup in de clubhistorie speelde - was gebroken en even later ging Mbappé verder met waar hij in Frankrijk gebleven was. De kersverse aanwinst was het eindstation van een Madrileense aanval en schoot de 2-0 binnen. Atalanta bleef ook in geslagen positie lang energiek, maar tegen de suprematie in de eindfase van de ploeg van Ancelotti bleken de Italianen onmachtig. Met deze zege nam Real Madrid afstand van rivaal FC Barcelona en AC Milan en het vestigde zich als de absolute heerser van de UEFA Super Cup met zes eindoverwinningen.

