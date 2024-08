Nederland heeft in de loop der jaren veel grote voetballers voortgebracht. De meesten werden bekend in eigen land. Heel wat grote namen zijn ook actief geweest bij onze Zuiderburen. In dit artikel stellen we het beste elftal van Nederlandse spelers in België aller tijden samen. Welke spelers herinner jij je nog?

Stanley Menzo

Tussen de palen is Stanley Menzo te vinden. Volgens Johan Cruijff een van de eerste keepers die kon ‘meevoetballen’. Na jaren bij Ajax en PSV te spelen, kwam Menzo in 1996 bij Lierse SK terecht. Hij werd meteen basisspeler en hielp Lierse in zijn eerste seizoen aan het landskampioenschap. Niet voor niets bekroonde de voetbalbond hem toen tot ‘Belgische keeper van het jaar’.

Wim Kooiman

Achterin plaatsen we Wim Kooiman. De Nederlandse verdediger speelde zijn gehele carrière in België, daarom is de naam ook niet bij iedereen even bekend. Kooiman kwam tussen 1980 en 1999 uit voor Cercle Brugge en RSC Anderlecht, maar vooral met die laatstgenoemde boekte hij veel succes. Samen met Anderlecht werd hij drie keer landskampioen, twee keer bekerwinnaar én behaalde hij de finale van de Europacup II, de Cup Winners’ Cup. Sampdoria was na verlenging met 2-0 te sterk.

Erwin Koeman

De oudere broer van Ronald speelde jarenlang voor FC Groningen en PSV, maar kwam ook uit voor KV Mechelen. Eind jaren ’80 speelde Erwin Koeman vijf seizoenen lang voor de Belgische club, in totaal 116 wedstrijden. Niet alleen in België, maar ook internationaal presteerde Mechelen uitstekend. Zo won het de nationale beker, Europacup II, Europese Supercup en het landskampioenschap achter elkaar. Met 31 doelpunten in vijf seizoenen als verdediger was Koeman van onschatbare waarde. Zijn goede vorm bleef niet onopgemerkt, want in totaal speelde hij 31 wedstrijden voor het Nederlands elftal.

Wim Hofkens

Wim Hofkens was jarenlang de jongste debutant voor Willem II, maar ook in België maakte de verdediger indruk. Hofkens heeft het overgrote deel van zijn carrière bij onze Zuiderburen doorgebracht. Hij speelde onder meer voor Beerschot en Kortrijk, maar was vooral succesvol bij Beveren, Anderlecht en Mechelen. Hij werd met alle drie landskampioen, won twee keer de Belgische beker en schreef ook de UEFA Cup, Europacup II en Europese Supercup op zijn naam. Hofkens is daarmee een van de spelers met de meeste (Belgische) prijzen van dit lijstje.

Jan Boskamp

Tegenwoordig is hij bekend als analist, maar Jan Boskamp heeft een mooie loopbaan als profvoetballer achter de rug. Na een succesvolle periode bij Feyenoord verliet hij de club voor het Belgische RWDM. Boskamp groeide hier meteen uit tot steunpilaar en kreeg zelfs de aanvoerdersband om. De middenvelder leidde zijn ploeg in 1975 naar de landstitel en kreeg als eerste buitenlander ooit de Gouden Schoen. ‘Bossie’ speelde uiteindelijk 239 wedstrijden voor de club, waarin hij 36 keer tot scoren kwam. Na zijn voetbalcarrière bleef Boskamp als trainer actief in België. Bij Anderlecht boekte hij het meeste succes.

© RTL7

Ruud Vormer

Ruud Vormer groeide in de afgelopen tien jaar uit tot een icoon bij Club Brugge. Na zijn aankomst bij Club in 2014 werd de middenvelder al snel een bepalende speler voor het team. In zijn tweede seizoen won hij de Beker van België en een jaar later maakte hij het winnende doelpunt in de Belgische Supercup tegen Standard Luik. In 2018 won Vormer met zijn teamgenoten opnieuw de competitie. Met tien goals en zestien assists in de Jupiler Pro League verdiende hij dat seizoen de Gouden Schoen. In 2021 kreeg de Nederlander iets minder speeltijd, maar hielp hij zijn club alsnog aan een derde landstitel op rij. Club liet dat jaar vele voetbalweddenschappen slagen door als titelfavoriet het kampioenschap te winnen.

Simon Tahamata

In 1980 maakte de Molukker de overstap van Ajax naar Standard Luik, waar hij de Belgen naar twee landstitels dribbelde. Door het winnen van de Beker van België kwam hij ook in actie in de Europacup II, waar Luik in de finale nipt met 2-1 verloor van FC Barcelona. Na een kort uitstapje bij Feyenoord kwam Tahamata terug naar de Belgische competitie, waar hij het shirt van Beerschot en Germinal Ekeren droeg. Hij sloot zijn carrière hier af met drie individuele prijzen: Tahamata werd Man van het Seizoen 1991 en won nog tweemaal de Fair-Playprijs.

Ruud Geels

Ruud Geels behoort ook tot het beste elftal van Nederlandse spelers in België. Begin jaren ’70 werd de kopspecialist opgepikt door Club Brugge. In 53 wedstrijden scoorde Geels 28 doelpunten én pakte hij in zijn eerste seizoen gelijk het kampioenschap. Na twee seizoenen keerde Geels terug naar Ajax, waarna de aanvaller toch weer terugkeerde naar België. Voor slechts één seizoen kwam hij uit voor Anderlecht, waarin hij 25 keer trefzeker was.

Vincent Janssen

Dan door naar aanvaller Vincent Janssen. De voormalig Oranje-international speelde voor onder meer AZ, Tottenham Hotspur en Monterrey voordat hij in 2022 naar Royal Antwerp vertrok. Onder leiding van Mark van Bommel werd Antwerp direct lands- én bekerkampioen. Met 21 goals kende Janssen een goed debuutseizoen. Of hij bij Antwerp blijft is nog maar de vraag: volgens de Belgische kranten is er veel interesse vanuit Mexico.

© Imago

John Bosman

Een grote naam bij KV Mechelen en Anderlecht is die van John Bosman. Bosman speelde tussen 1986 tot met 1997 dertig keer voor het Nederlands elftal: precies de periode dat hij werkzaam was in België. Met Anderlecht won hij drie keer de landstitel op rij. ‘De Giraffe’ , die in Nederland onder meer voor Ajax speelde, was goed voor 71 goals in 156 wedstrijden.

Rob Rensenbrink

Rob Rensenbrink, bekend als 'Slangenmens', mag niet ontbreken in deze lijst. De 46-voudig international wordt in Nederland herinnerd aan zijn schot op de paal in de slotminuut van de WK-finale van 1978 tegen Argentinië. In België herinneren ze hem aan zijn tijd bij Club Brugge en Anderlecht. Tussen 1971 en 1980 won hij met Anderlecht twee landstitels, vier Belgische bekers en tweemaal de Ligabeker. In 1976 werd hij topscorer van de Europacup II met acht goals, wat Anderlecht de winst opleverde tegen West Ham United. Hij won dat seizoen ook de Gouden Schoen. Rensenbrink werd later uitgeroepen tot beste buitenlandse speler van de Belgische competitie ooit en beste speler van Anderlecht aller tijden.

Eervolle vermelding: Jan Mulder

Jan Mulder verdient alle lof voor zijn periode in België. We voegen hem daarom als eervolle vermelding nog toe aan dit beste elftal aller tijden. De oud-voetballer, tegenwoordig bekend als tv-persoonlijkheid en columnist, speelde van 1965 tot 1972 bij Anderlecht. De aanvaller wist in die tijd veel te scoren: maar liefst 91 goals in 145 wedstrijden. Opmerkelijk is dat hij er bij zijn debuut al vijf maakte, toen Anderlecht met 16-0 (!) won van Marchienne. Mulder werd drie keer op rij landskampioen en sloot zijn periode in België af met een vierde landstitel en de Beker van België.