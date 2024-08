Dirk Kuyt zet luxe woning in Nederland te koop voor 3.150.000 euro

Dirk Kuyt heeft zijn luxe villa in Noordwijk te koop gezet, zo weet Bekende Buren. De trainer van Beerschot hanteert een vraagprijs van 3.150.000 euro. In 2021 kocht hij de villa voor exact de helft van dat bedrag (1.575.000 euro).

Destijds woonde Kuyt nog in Nederland, maar nu hij werkt in Antwerpen, heeft hij de villa wellicht niet meer nodig. Bij de aanschaf liet hij er een hypotheek op vestigen van 1,7 miljoen euro. “Bij verkoop op de vraagprijs kan Kuijt, op basis van de hypotheek, een winst scoren van zo'n 1,4 miljoen euro”, zo rekent Bekende Buren voor.

De woonoppervlakte is 420 vierkante meter. De villa telt liefst dertien kamers, waaronder zes slaapkamers en drie badkamers. De kamers zijn verdeeld over drie woonlagen. De woning is voorzien van vloerverwarming. Ook is er een zwembad en een sauna aanwezig, plus een garage om de auto in te parkeren.

