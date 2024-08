Cody Gakpo: 'Het is jammer, hij zat altijd naast mij, ik ga dat wel missen'

vindt het jammer dat onlangs zijn afscheid als international van het Nederlands elftal wereldkundig heeft gemaakt. De buitenspeler van Liverpool geeft in gesprek met Viaplay aan dat hij altijd erg goed heeft kunnen samenwerken met Blind, zowel binnen als buiten het veld.

"Het is jammer natuurlijk", zegt Gakpo als Viaplay-presentator Koen Weijland begint over het vertrek van Blind bij het Nederlands elftal. De vleugelaanvaller van Oranje heeft een goede band opgebouwd met de verdediger van Girona: "Daley is er zolang bij geweest, 108 wedstrijden... Ik vind het altijd leuk als Daley erbij is. We kunnen altijd goed praten over voetbal, maar ook over het leven. Hij is tactisch ook heel erg ver, dus hij heeft mij ook heel erg geholpen omdat hij natuurlijk vaak linksback stond en ik linksbuiten", legt Gakpo uit: "Die gesprekken ga ik wel missen."

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Hans Kraay jr. baalt van behandeling oud-Ajacied: 'Wij als terpetijnzeikers gaven kritiek op hem, waar hij wakker van lag'

"Bij de meetings zat hij altijd naast me, dus dat ga ik ook missen", vervolgt Gakpo met een lach op zijn gezicht: "Ik denk hij voornamelijk heel trots kan zijn op wat hij allemaal bereikt heeft in het Nederlands elftal. Het is een prachtige carrière, ik ben blij dat ik met hem interlands heb mogen spelen", zegt een complimenteuze Gakpo.

Weijland stipt vervolgens aan dat er door het vertrek van Blind - en mogelijk meerdere routiniers bij het Nederlands elftal - een rol weggelegd is voor andere spelers om een leidende rol op zich te nemen. Volgens Gakpo speelt dit proces al een tijdje: "Daley speelde natuurlijk veel, maar uiteindelijk ging hij minder spelen. Toen hebben andere jongens de leiding moeten pakken op het veld. Daar hoor ik ook bij."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Domper voor Slot: topdoelwit bedenkt zich en toont 'onvoorwaardelijke liefde'

Liverpool grijpt naast de komst van een topdoelwit van trainer Arne Slot.