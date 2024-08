Hans Kraay jr. baalt van behandeling oud-Ajacied: 'Wij als terpetijnzeikers gaven kritiek op hem, waar hij wakker van lag'

Hans Kraay jr. denkt dat we in Nederland te kritisch zijn (geweest) op . De verdediger werd in de afgelopen jaren vaak bekritiseerd vanwege onder andere zijn tekort aan snelheid, maar heeft toch een mooie carrière. Vorige week besloot de 34-jarige speler van Girona niet meer voor Oranje te willen opdraven.

Blind doorliep de jeugdopleiding van Ajax en speelde uiteindelijk 333 wedstrijden voor de Amsterdamse club. Ajax-fans hopen nog steeds dat de linksback ooit terugkeert bij de club, al zal dat nog niet het komend seizoen zijn. Blind speelde bij grote clubs als Bayern München en Manchester United en is nu actief in Spanje bij Girona. Zijn interlandcarrière zit erop: na 108 duels voor Oranje vond de back het wel welletjes.

Hans Kraay jr. blikt in tijdens een interview met Voetbal International nog terug op die keuze. "Daley Blind is de beste tussen-de-linies-heen-passer die we hebben gehad in Nederland. Verstandig dat hij heeft besloten zijn interlandcarrière te beëindigen." Volgens Hansie Hansie had Blind dat besluit ook eerder kunnen nemen."Als ik hem was, had ik na zijn geweldige seizoen bij Girona de bondscoach al gebeld. Daley was de non-playing captain op het EK, belangrijk in de kleedkamer. Het siert hem, maar ik had er toch lekker voor bedankt, non-playing captain… Schei uit."

Blind werd tot dusver nog bij geen enkele club bedolven onder de complimenten. "Wij terpentijnzeikers vonden hem bij Ajax, Manchester United en in Oranje te traag voor linksback en ongeschikt om als controlerende middenvelder te spelen. Hij was nooit goed genoeg, maar ik ken Daley een beetje: hij heeft dat allemaal gehoord, gezien en gelezen, die kritiek. Hij weet precies wie wat over hem heeft gezegd." Volgens de analist vond Blind het moeilijk om met de kritiek om te gaan. "Ik meen te weten dat dit hem heeft geraakt en gefrustreerd én dat hij er van wakker heeft gelegen."

