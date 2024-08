Derde tenue Ajax lekt uit: radicaal anders dan in 2023/24

Er zijn nieuwe foto's opgedoken van het nieuwe derde tenue van Ajax. Volgens de website Footy Headlines gaat het om officiële promotiefoto's, nadat in mei al foto’s waren gelekt van het mogelijke design. Het tenue wordt op korte termijn officieel gepresenteerd.

Het shirt heeft een lichtgrijze kleur, met wijnrode elementen. Zo is het logo van sponsor Ziggo volledig wijnrood en wordt het wijnrode clublogo van Ajax zwart omlijnd, met drie zwarte sterren erboven. De strepen van Adidas op de schouders zijn afwisselend wijnrood/zwart.

Het shirt kent, met name aan de voorkant, een subtiel lijnenpatroon. Midden op het shirt laat het patroon ruimte voor de drie Andreaskruizen van Amsterdam. Op de achterkant zijn die kruisjes in het zwart te vinden aan de achterkant van de kraag.

Derde tenue 2023/24

Het tenue is radicaal anders dan het derde tenue van het afgelopen seizoen. Toen het derde tenue van Ajax zwartgrijs. Het werd gedragen in de Europa League-uitwedstrijd tegen Brighton & Hove Albion (2-0 nederlaag) en Olympique Marseille (4-3 nederlaag), evenals in de Conference League-uitwedstrijd tegen Aston Villa (4-0).

