Dit is de ‘One To Watch’ in de Eredivisie volgens de fans

Eredivisiefans vinden dit seizoen dé speler om komend seizoen in de gaten te houden. Uit een verkiezing van de Eredivisie, waaraan ruim tienduizend voetbalfans deelnamen, kwam naar voren dat de Ajax-aanvaller de ‘One To Watch’ is van dit seizoen.

De negentienjarige Belg was donderdagavond nog trefzeker namens Ajax in het met 1-4 gewonnen duel met Jagiellonia Bialystok. Fans verwachten dat dit seizoen het jaar van de definitieve doorbraak gaat worden voor Godts. Vooralsnog speelde de jonge vleugelaanvaller, die zowel op links als rechts uit de voeten kan, 27 duels in de hoofdmacht van Ajax. Hierin was hij goed voor één treffer en zes assists.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: UEFA is na Jagiellonia - Ajax razend enthousiast over één speler: 'Onthoud de naam'

Feyenoorder Gjivai Zechiël staat op de tweede plek. De negentienjarige middenvelder van de Rotterdammers is volgens de Nederlandse voetbalfans ook iemand om rekening mee te houden komend seizoen. De top vijf wordt compleet gemaakt door Couhaib Driouech (PSV), Troy Parrott (AZ) en Daan Rots (FC Twente). Buiten de clubs die Europees spelen werd vooral gestemd op Noah Ohio (FC Utrecht) en Luciano Valente (FC Groningen). Vorig seizoen bestond de top drie uit Isaac Babadi (PSV), Calvin Stengs (Feyenoord) en Ruben van Bommel (AZ).

LEES OOK: El Ahmadi lyrisch over ‘brutale en jonge’ Feyenoord-middenvelder: ‘Ik verwacht veel van hem’

De jongste ‘One To Watch’ speelt pas net in de Eredivisie en staat onder contract bij NAC Breda. Het gaat om Saná Fernandes die door de Bredanaars gehuurd wordt van het Italiaanse Lazio. De pas achttienjarige buitenspeler wordt een grote toekomst toegedicht. De oudste ‘One To Watch’ speelt bij RKC. Het is de 28-jarige Poolse spits Oskar Zawada, die begin 2016 enkele maanden voor FC Twente speelde. Door een schorsing komt Zawada op zijn vroegst pas 15 september weer in actie. Hij kreeg een schorsing voor twee wedstrijden nadat hij in het duel met FC Groningen een ‘kopstoot’ gaf aan doelman Etienne Vaessen.

De ‘One To Watch’ per club

Ajax: Mika Godts

Almere City: Jochem Ritmeester van der Kamp

AZ: Troy Parrott

FC Groningen: Luciano Valente

FC Twente: Daan Rots

FC Utrecht: Noah Ohio

Feyenoord: Gjivai Zechiël

Fortuna Sittard: Makan Aïko

Go Ahead Eagles: Søren Tengstedt

Heracles Almelo: Shiloh ’t Zand

NEC Nijmegen: Kodai Sano

NAC Breda: Saná Fernandes

PEC Zwolle: Filip Krastev

PSV: Couhaib Driouech

RKC Waalwijk: Oskar Zawada

sc Heerenveen: Amara Condé

Sparta Rotterdam: Mohamed Nassoh

Willem II: Ringo Meerveld