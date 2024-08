Opstelling Ajax: Farioli voert opnieuw flink wat wijzigingen door

Ajax-trainer Francesco Farioli heeft zijn opstelling voor de return tegen Panathinaikos in de derde kwalificatieronde van de Europa League op een aantal posities gewijzigd ten opzichte van het thuisduel met sc Heerenveen van afgelopen zondag. De Italiaan koos er in de eerste competitiewedstrijd voor om flink wat 'nieuwe' namen aan het werk te zetten, maar in het tweede duel met de Grieken kiest hij grotendeels 'gewoon' weer voor de gebruikelijke namen. De ontmoeting in de Johan Cruijff ArenA begint om 20.15 uur.

Farioli baarde voorafgaand aan de eerste competitiewedstrijd tegen sc Heerenveen opzien door zijn basiself op liefst zes posities te wijzigen. Dat deed de Italiaanse oefenmeester vooral met het oog op de return tegen Panathinaikos. Ajax maakte tegen sc Heerenveen geen overtuigende indruk, maar kwam ook niet tot nauwelijks in de problemen. De Amsterdammers boekten dankzij Kristian Hlynsson een 1-0 overwinning en beleefden daarmee een prima generale voor de tweede ontmoeting met de Grieken.

Hlynsson was tegen sc Heerenveen een van de zes 'nieuwe' namen in de basiself, maar moet donderdagavond 'gewoon' weer genoegen nemen met een plek op de bank. Farioli kiest in de Johan Cruijff ArenA voor dezelfde elf namen als in de eerste wedstrijd tegen Panathinaikos. Dit betekent dat Remko Pasveer opnieuw onder de lat staat en de defensie wordt gevormd door Devyne Rensch, Josip Sutalo, Youri Baas en Jorrel Hato. Op het middenveld keren Kian Fitz-Jim, aanvoerder Jordan Henderson en Kenneth Taylor terug in de basis. Voorin moeten Steven Berghuis, Chuba Akpom en Carlos Forbs voor de doelpunten gaan zorgen.

Bertrand Traoré en Brian Brobbey beginnen dus wederom op de bank. Steven Bergwijn keert terug in de wedstrijdselectie, maar hij moet eveneens hopen op een invalbeurt. Ajax verdedigt in eigen huis een 1-0 voorsprong.

Opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Fitz-Jim, Henderson, Taylor; Berghuis, Akpom, Forbs.

