Driessen haalt opnieuw uit naar Priske: ‘Dat is een doodlopende weg’

Valentijn Driessen is opnieuw niet te spreken over Feyenoord-trainer Brian Priske. De Deense oefenmeester laat de Rotterdammers in een 3-4-3-formatie spelen en dat is volgens de chef voetbal van De Telegraaf de verkeerde keuze. Driessen vindt dan ook dat het een doodlopende weg is.

“Feyenoord miste alle creativiteit, ook op het middenveld”, blikt Driessen in de podcast Kick-Off terug op het duel van de Rotterdammers met Willem II. “Daarnaast misten ze diepgang. Er was bijna geen diepgang. Het was een grote breipot. Het leek gewoon helemaal nergens op. Alle automatismen vallen gewoon in een klap weg. Ze hebben drie jaar een geweldige tijd meegemaakt met Arne Slot. Iedereen vertrouwde dat systeem.”

Driessen beseft dat je de Feyenoord-spelers er nu nog niet over hoort. “Maar die ga je vanzelf horen koeren op het moment dat het vaker fout gaat. De belangstelling neemt af, de waarde neemt af en dan gaan ook zaakwaarnemers zich er weer mee bemoeien. Ik denk dat het een doodlopende weg is."

Presentator Pim Sedee haalt aan dat Priske heeft aangegeven te kunnen variëren in het systeem. “Dat moet hij heel snel doen”, reageert Driessen. “Als je kijkt naar Geertruida: hij kon altijd indribbelen naar het middenveld en daar een verschil maken daar. Nu kan hij dat niet doen, want dan blijven er nog maar twee achterin staan. Dat is veel te weinig. Voor Hancko geldt precies hetzelfde.”

Hij vindt het dan ook ongelooflijk dat directeur Dennis te Kloese dit accepteert. “Hij haalt zo’n iemand binnen. Volgens Priske kwam hij heel goed voorbereid en hij wist precies wat Priske allemaal had gedaan. Maar als Priske zegt: ik wil wel mijn eigen systeem gaan spelen, dan zou ik direct opstappen als directeur”, besluit Driessen het onderwerp.

