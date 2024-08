'Engeland zoekt geduldig naar opvolger Southgate en stelt tussenpaus aan voor Nations League'

Engeland heeft ruim drie weken na het vertrek van Gareth Southgate nog altijd geen opvolger in huis gehaald. Britse media houden er dan ook sterk rekening mee dat Lee Carsley als interim-bondscoach voor de groep zal staan tijdens de Nations League-wedstrijden met Ierland en Finland.

Vooral het treffen met Ierland zal een pikante zijn voor de huidige bondscoach van Engeland Onder 21. Als voetballer kwam de vijftigjarige Carsley 39 keer in actie voor het Ierse nationale team. Carsley is weliswaar geboren in het Engelse Birmingham, maar hij besloot zich als speler beschikbaar te stellen voor de Ierse ploeg.

Carsley is ook een van de kanshebbers om Southgate definitief op te volgen bij de Engelse nationale ploeg. Daarnaast zijn ook Eddie Howe (Newcastle United), Kieran McKenna (Ipswich Town) en de clubloze Graham Potter en Mauricio Pochettino volgens Sky Sports in beeld als opvolger van Southgate.

Engeland start de Nations League op 7 september op bezoek bij Ierland, waarna drie dagen later de thuiswedstrijd tegen Finland volgt. The Three Lions komen deze editie van de Nations League uit in divisie B, nadat het tijdens de vorige editie degradeerde in een poule met Italië, Duitsland en Hongarije.

