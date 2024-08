FC Barcelona heeft zaken niet op orde: Hans-Dieter Flick bijt van zich af

FC Barcelona-trainer Hans-Dieter Flick weet een dag voor de eerste thuiswedstrijd van het seizoen tegen Athletic Club niet of hij een beroep kan doen op . De Spaanse EK-uitblinker maakte onlangs voor veel geld de overstap van RB Leipzig naar FC Barcelona, maar de club kan hem door de huidige financiële situatie nog niet inschrijven voor de competitie.

De Catalanen, die vrijdag afscheid namen van Ilkay Gündogan, telden onlangs minstens 55 miljoen euro neer voor de komst van Olmo. De Spanjaard groeide in de afgelopen jaren bij RB Leipzig uit tot een van de publiekslekkers in de Duitse Bundesliga en had eerder deze zomer een belangrijk aandeel in de Spaanse EK-titel. Zo was hij in de kwartfinales tegen Duitsland met een treffer en assist van enorm belang voor zijn ploeg. FC Barcelona maakte voor het EK al werk van de komst van Olmo en heeft hem inmiddels al even tot de beschikking, maar minuten maken deed hij nog niet.

FC Barcelona kan z’n topaanwinst nog niet inschrijven voor de competitie. De formatie van Flick, de opvolger van Xavi Hernández, opende het nieuwe seizoen afgelopen zaterdag met een 1-2 zege op Valencia. Olmo zat niet bij de wedstrijdselectie en daags voor het duel met Athletic Club is het de vraag of hij tegen de Basken wél minuten kan maken. Het vertrek van Gündogan scheelt Barça een hoop salaris, maar of het voldoende is om Olmo vóór het duel met Athletic Club ingeschreven te hebben zal moeten blijken.

Flick kon er vrijdag op zijn persconferentie nog niet al teveel over zeggen. “Het is niet mijn taak om spelers te registreren”, wordt hij geciteerd door The Athletic. “Ik ben fan van Olmo, hij verricht geweldig werk en hij is klaar om te spelen. Ik hoop dat hij morgen (zaterdag, red.) beschikbaar is. Ik zie hoe hij werkt en functioneert onder druk. Ik hoop hem dit weekend er zo snel mogelijk bij te hebben, want zijn impact is erg positief.”

