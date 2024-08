‘FC Barcelona aast op absolute transferstunt’

FC Barcelona hoopt zich in de slotfase van de transferwindow nog te versterken met een linksbuiten. De afgelopen tijd passeerden namen als Nico Williams, en al de revue, maar president Joan Laporta wordt vooral enthousiast van . Volgens Mundo Deportivo gaat de nummer twee van het afgelopen seizoen in Spanje de komende tijd een serieuze poging wagen voor de ster van AC Milan.

FC Barcelona-trainer Hans-Dieter Flick heeft op de rechtsbuitenpositie de beschikking over onder meer Europees kampioen Lamine Yamal en Braziliaans international Raphinha, maar heeft op de linkerflank een stuk minder te kiezen. Gek is het dus niet dat de Catalanen zich in de laatste fase van deze transferwindow richten op versterking voor de linksbuitenpositie. Ze haalden met Dani Olmo weliswaar al voor veel geld een speler die eventueel hangend op links kan spelen, maar het liefst presenteren ze voor het einde van deze maand ook nog een échte linksbuiten.

Williams stond lang bovenaan het verlanglijstje van FC Barcelona. De vleugelaanvaller van Athletic Club had eerder deze zomer een groot aandeel in de Europese titel van Spanje en leek een geweldig toernooi te gaan bekronen met een toptransfer. Hij is naar verluidt voor een bedrag tussen de 55 en 60 miljoen euro op te pikken, maar het ziet er naar uit dat hij dit seizoen ‘gewoon’ in Bilbao is te bewonderen. Volgens Mundo Deportivo heeft FC Barcelona het vizier inmiddels op een andere ‘grote’ naam gericht: Leão. Het medium schrijft donderdag dat de club gaat proberen de komst van de AC Milan-ster te realiseren. Daarbij zou een belangrijke rol weggelegd zijn voor zaakwaarnemer Jorge Mendes, die de belangen van Leão behartigt en goede contacten heeft in Barcelona.

De komst van Leão lijkt voor FC Barcelona vooralsnog te hoog gegrepen. De Portugees, die vorig seizoen in 47 wedstrijden in alle competities goed was voor vijftien doelpunten en veertien assists, heeft in Milaan nog een contract tot medio 2028. Volgens Mundo Deportivo zou Leão graag voor FC Barcelona willen spelen, maar is de ‘kern van de zaak’ of AC Milan instemt met ‘haalbare onderhandelingen’. “Ervan uitgaande dat zijn werkelijke marktwaarde tussen de 80 en 90 miljoen euro zal liggen, zou de club uit Lombardije geïnteresseerd kunnen zijn in Barça-spelers”, zo klinkt het.

Mocht Leão onhaalbaar blijken, dan heeft FC Barcelona nog andere opties om de aanval te versterken. Chiesa mag vertrekken bij Juventus en wordt al nadrukkelijk gelinkt aan een overstap naar Spanje, maar volgens informatie van Mundo Deportivo speelt er op dit moment nog helemaal niets. Een andere naam die naar voren wordt geschoven is die van Coman, momenteel nog onder contract bij Bayern München. De Fransman heeft als grote voordeel dat hij in het verleden al succesvol heeft samengewerkt met Flick.

