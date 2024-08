Toni Kroos kan het niet laten en reageert vol verbazing op transfernieuws uit Barcelona

is vol verbazing over het feit dat FC Barcelona een jaar na zijn komst alweer gaat verlaten. Dat blijkt wel uit een reactie van de voormalig topvoetballer van onder meer Bayern München en Real Madrid onder een post van Fabrizio Romano. FC Barcelona nam Gündogan een jaar geleden transfervrij over van Manchester City, maar laat de middenvelder na één seizoen alweer vertrekken.

Gündogan nam in 2023 op indrukwekkende wijze afscheid van Manchester City. De Duitser won in zijn laatste seizoen als speler van het elftal van trainer Pep Guardiola niet alleen de landstitel en de FA Cup, maar ook de Champions League. Als het aan Guardiola had gelegen, dan had Gündogan zeker nog een jaar in Engeland gevoetbald. De middenvelder vond het echter mooi geweest en maakte transfervrij de overstap naar FC Barcelona. Gündogan groeide ook in Catalonië uit tot een bepalende speler, al kon hij ondanks vijf doelpunten en veertien assists in 51 wedstrijden niet voorkomen dat Barça naast alle hoofdprijzen greep.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Gündogan betrapt op uitspraken over ploeggenoten Barça: 'Ze spelen zonder hersenen'

Voor Gündogan leek in de formatie van de nieuwe hoofdtrainer Hans-Dieter Flick in eerste instantie een belangrijke rol weggelegd, maar daar blijkt inmiddels niets van waar. De geruchten over een vertrek uit Barcelona namen de afgelopen weken al toe. Flick sprak afgelopen zaterdag na het eerste competitieduel met Valencia nog de hoop uit dat Gündogan zou blijven, maar de middenvelder is inmiddels toch echt op weg naar de uitgang. De doorgaans uitstekend geïnformeerde Romano meldde dinsdag nog dat het vaststaat dat Gündogan FC Barcelona gaat verlaten en dat de club zelfs geen transfersom verlangt voor de voormalig speler van Borussia Dortmund en Manchester City.

LEES OOK: Araújo reageert ijskoud op kritiek Gündogan: 'Ik heb normen en waarden'

Een terugkeer naar de Engelse topclub is in de maak. De zaakwaarnemer van Gündogan zou zelfs in Engeland zijn om een rentree in het Etihad Stadium mogelijk te maken. Guardiola zou zijn ‘jawoord’ al hebben gegeven. Het nieuws over het aanstaande vertrek van Gündogan bij FC Barcelona zorgt voor verbazing bij Kroos. De voormalig middenvelder van onder meer Bayern München en Real Madrid, die na het afgelopen EK een streep zette onder zijn loopbaan als speler, meldde zich dinsdag met een veelzeggende reactie onder de post van Romano. “WOW”, zo schrijft Kroos, met drie apen die de handen voor hun gezicht houden. Hij lijkt het niet te kunnen geloven.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Domper voor Slot: topdoelwit bedenkt zich en toont 'onvoorwaardelijke liefde'

Liverpool grijpt naast de komst van een topdoelwit van trainer Arne Slot.