Gundogan betrapt op uitspraken over ploeggenoten Barça: 'Ze spelen zonder hersenen'

stond na afloop van het oefenduel Real Madrid - FC Barcelona (1-2) van afgelopen zondag even bij te praten met Arda Güler, maar blijkt in dat gesprek zijn teamgenoten enorm te zijn afgevallen. Voor de Turks-Duitse middenvelder van Los Blaugranes is het niet de eerste keer dat hij op deze manier in het nieuws komt.

Gündogan kletste zondag na de wedstrijd in het Turks wat met het wonderkind van Real. Volgens Tribuna, Forbes en Recap Football zou de middenvelder daarbij harde woorden hebben laten vallen over het spel van zijn ploeggenoten. "Ze spelen zonder hersenen. Als ze wel met hun hoofd zouden spelen... Nu gebruiken ze ze niet. Kijk naar hoe vaak ze balverlies leden in het laatste kwartier."

Tijdens het afgelopen Champions League-seizoen liet Gündo zich ook al kritisch uit over zijn ploeggenoten. Toen was Ronald Araújo kind van de rekening, die in het returnduel tegen Paris Saint-Germain een rode kaart pakte. Uiteindelijk walsten de Fransen onder leiding van Kylian Mbappé over Barcelona heen. Volgens Gündogan had Araújo de doorgebroken Bradley Barcola gewoon moeten laten lopen, in plaats van een snelle rode kaart te pakken.

LEES OOK: Araújo reageert ijskoud op kritiek Gündogan: 'Ik heb normen en waarden'

Gundogan complaining to Arda Guler about his teammates 😂😂pic.twitter.com/kluJi21mtl — Recap Football (@recap_football_) August 5, 2024

