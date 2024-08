FC Twente ziet gedroomde opvolger van Pröpper bij PSV, maar moet streep zetten door deal

FC Twente had lange tijd op de korrel om de defensie te versterken, weet Tijmen van Wissing te melden bij De Oosttribune op RTV Oost. De Tukkers hebben de interesse in de 25-jarige verdediger echter laten varen omdat hij momenteel geblesseerd is.

De Enschedeërs zaten na het vertrek van Robin Pröpper (Rangers FC) en Alfons Sampsted (Birmingham City) dun in de verdedigers. Voor laatstgenoemde is inmiddels Bart van Rooij als vervanger gekomen. Technisch directeur Arnold Bruggink heeft alleen nog geen vervanger aan weten te trekken voor Pröpper.

Bert van Losser, presentator van De Oosttribune, oppert in het programma de naam van Obispo, maar dat is geen optie weet Van Wissing. “Hij is niet fit”, reageert hij op de presentator. “Ze hadden hem allang in kaart, maar hij is het niet geworden.” Obispo viel in de voorbereiding uit met een knieblessure. Hoewel deze blessure niet ernstig is, staat de verdediger nu al wel ruim een maand aan de kant. Het is niet duidelijk wanneer Obispo weer fit is.

"FC Twente zoekt een ervaren verdediger, maar ik denk dat ze met Mees Hilgers en Max Bruns in het centrum gaan spelen dit seizoen. Ik denk niet dat je iemand terugkrijgt van het niveau Pröpper”, die de kritiek van de FC Twente-supporters pareert. "Ik ben nog steeds van mening dat er geen vervanger voor Pröpper klaar had moeten staan, want dat kan bijna niet. Die speel je er nooit uit. Nu gaan ze kijken of ze een verdediger kunnen huren, maar clubs eisen vaak dat huurspelers veel moeten spelen."

FC Twente was in het verleden nog in de race om zich te versterken met Thomas Beelen. “Ze wilden hem heel graag hebben en ze waren er bijna mee rond”, weet van Wissing. “Toen kwam Slot dus naar Feyenoord en we weten allemaal hoe Slot werkt, want hij heeft ook Van den Belt naar Feyenoord gehaald.”

