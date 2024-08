Feyenoord-supporters zijn met spandoeken vernietigend voor Ahmed Aboutaleb

Supporters van Feyenoord hebben uitgehaald naar burgemeester Ahmed Aboutaleb, die vanaf 1 oktober stopt als burgemeester van Rotterdam. De supporters van Feyenoord lieten zondagmiddag tijdens het duel tegen Sparta Rotterdam blijken niet blij te zijn geweest met wat Aboutaleb de stad heeft gebracht in zijn termijn als burgemeester.

Tijdens het duel tussen Sparta en Feyenoord toonden de fans van Feyenoord in het uitvak een aantal spandoeken, die in het bijzonder gericht waren aan de vertrekkende burgemeester Aboutaleb. Onder andere 'Nooit meer Aboutaleb' en 'Bedankt voor het criminaliseren van supporters' viel tijdens de wedstrijd tegen Sparta te lezen op de spandoeken. Het is onduidelijk of Aboutaleb aanwezig was bij de wedstrijd tussen de twee clubs uit Rotterdam. Onlangs was de burgemeester nog wel te gast bij Excelsior - De Graafschap, waar hij door het bestuur van Excelsior in het zonnetje werd gezet.

De burgemeester kan overigens nog minder populair worden bij de supporters van Feyenoord dan hij, kijkend naar de spandoeken, al was. Aboutaleb staat namelijk voor de ingrijpende beslissing om te beoordelen of De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax ondanks de politiestaking van zondag plaats kan vinden.

Bekijk hieronder de spandoeken in het uitvak van Feyenoord:

