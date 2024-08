Griekse media zien ‘glas halfvol’ na duel met Ajax, maar geven één man schuld van nederlaag

Ajax wist donderdagavond na 34 strafschoppen af te rekenen met Panathinaikos. In de Griekse media kijkt men met verslagenheid naar het resultaat, terwijl ook scheidsrechter Chris Kavanagh het moet ontgelden.

“Zo dichtbij, maar uiteindelijk zo ver weg”, treurt Sport24. “Het is een grote teleurstelling die achterblijft voor Panathinaikos, na zo’n inspanning en zo’n wedstrijd die de geschiedenis in zal gaan.” De Grieken kwamen in de 89ste minuut op een 0-1 voorsprong, waarmee verlenging werd afgedwongen. Na een ellenlange strafschoppenreeks trok Ajax aan het langste eind.

Toch is het volgens het medium niet zo dat Panathinaikos lang teleurgesteld moet zijn. “Het is makkelijk het jammer en oneerlijk te noemen”, leest het. Toch wisten de Grieken Ajax flink doen wankelen. “Zodra de hartslag weer normaal is, moet iedereen bij Panathinaikos – van de leden van de voetbalafdeling tot de fans – zien dat het glas halfvol is.”

Bij SDNA wordt het verlies in de heenwedstrijd nog eens aangehaald. “Panathinaikos moest noodgedwongen winnen na de oneerlijke 0-1 in Griekenland. Het speelde moedig, nam risico’s en wist uiteindelijk via Tete het doel te vinden.” Ook scheidsrechter Kavanagh zou het niet goed hebben gedaan. “Dat alles met een vijandige arbitrage. Dit is de tweede beschamende scheidsrechter in de wedstrijden met Ajax. In de rest van de wedstrijd speelde de Engelsman thuis. Dat is een slechte boodschap voor de toekomst van de UEFA.”

