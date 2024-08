Pasveer kreeg tijdens strafschoppen onverwachte hulp: ‘Af en toe zei hij welke hoek’

was donderdagavond de grote man bij Ajax. De Amsterdammers wisten in de derde voorronde van de Europa League na 34 strafschoppen af te rekenen met het Griekse Panathinaikos, waarbij de sluitpost liefst vijf strafschoppen wist te keren.

“Bizar, hè?”, begint Pasveer na afloop van het duel in gesprek met Ziggo Sport. “Zo veel penalty’s. Dan denk je, nu zullen we er wel zijn. Maar dan weer mis en weer mis.” Ajax stond tijdens de reeks vijf keer op match-point, maar missers van Brian Brobbey (twee keer), Bertrand Traoré en Youri Baas zorgden ervoor dat er meer strafschoppen nodig waren. Pas bij de 34ste penalty van de avond besloot Anton Gaaei het duel.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Henderson legt uit waarom Gaaei de beslissende penalty nam bij Ajax

Tijdens de penaltyreeks kreeg Pasveer hulp van Wesley Sneijder, zo vertelt hij met een knipoog. “Ik had nog even contact met Wesley. Af en toe zei hij naar welke hoek ik moest”, zegt de sluitpost lachend. “Nee, maar top!”

LEES OOK: Buitenlanders reageren zeer cynisch op beelden na Ajax - Panathinaikos

Voor Pasveer zelf was de strafschoppenreeks bijzonder, aangezien ook hij moest aanleggen. “Het is niet alsof je er geen één stopt. Maar telkens als wij er dan één stoppen, missen we weer. Dat is misschien toch de druk”, zoekt de routinier naar een verklaring. “Uiteindelijk heel mooi voor Gaaei dat hij de winnende maakt.” De rechtsback kende vorig seizoen een pittige tijd in Amsterdam, waarin hij veel kritiek kreeg. “Rustig achter die bal gaan staan, dat doet hij goed.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Hoogte van optie tot koop bekend: dit kan Ajax verdienen aan Sosa

Ajax verhuurt Borna Sosa aan Torino, dat een optie tot koop heeft bedongen. De hoogte daarvan is bekend.