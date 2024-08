Hélène Hendriks krijgt er flink van langs na ‘pestgedrag’

Gordon heeft weer flink uitgehaald naar Hélène Hendriks. De presentatrice had donderdagavond Gerard Joling te gast in De Oranjezomer en besloot het fragment van een emotionele Gordon weer aan te halen. Daar is de zanger niet over te spreken.

Enkele weken geleden maakten Hendriks, Jack van Gelder en Rutger Castricum zich in De Oranjezomer niet populair bij Gordon. De zanger had een filmpje opgenomen ter promotie van zijn realityshow, Dit ben ik, Gordon, die vanaf 6 september is te zien. In het filmpje moet de tv-persoonlijkheid huilen om ‘alle ups en downs’ die hij heeft doorstaan, tot grote hilariteit tot het drietal van De Oranjezomer. Gordon haalde destijds hard naar ze uit.

Donderdag besloot Hendriks het filmpje weer te gebruiken. Joling was te gast in de talkshow om zijn nieuwe nummer ten gehore te brengen. “We hebben hem jouw nieuwe nummer laten horen”, begint de presentatrice tegen Joling. “Hij was ontroerd.” Daarna laat ze het fragment van de huilende Gordon weer zien, waarna de studio hard begint te lachen. “Wat jij allemaal niet teweegbrengt, hè”, stelt Hendriks vervolgens lachend.

In gesprek met Shownieuws heeft Gordon fel gereageerd op de keuze van Hendriks het fragment weer belachelijk te maken. “Het zegt meer over haar wat, toch?”, geeft de zanger desgevraagd aan. “Het blijven herhalen, het is gewoon pesten. Het is pestgedrag, dat is het gewoon. Ver beneden alle peil”, besluit hij.

Gordon reageert op 'pestgedrag' Gerard Joling en Hélène Hendriks

