Henk Spaan weet aan welke speler van PSV Steven Bergwijn een voorbeeld kan nemen

zou een voorbeeld kunnen nemen aan , zo vindt Henk Spaan. De aanvaller van Ajax lijkt met een wisseling van zaakwaarnemer voor te sorteren op een transfer, terwijl Veerman grappend aangaf dat alleen ‘Swift Boys en de Poldervogels’ voor hem in de markt zijn.

“Veerman kon in elk geval met humor praten over het gebrek aan belangstelling voor hem op de transfermarkt – althans niet bij het bedrag dat PSV acceptabel zou vinden”, schrijft Spaan in Het Parool.

“Bergwijn schakelde een andere zaakwaarnemer in om een transfer te bewerkstelligen. Hij had ook aan zijn conditie kunnen werken”, stelt de bekende Ajax-supporter en auteur. “Ajax krijgt hem boven de twintig miljoen echt niet gesleten. En dan is het iedereen zijn schuld, behalve die van Stevie zelf. Ik gun hem het relativeringsvermogen van Veerman.”

Veerman vertelde na de 1-7 overwinning op Almere City een 'heel hard hoofd' te hebben in een mogelijke transfer. "Ehm, nou ja kijk… Na een goed seizoen vorig jaar had ik er eigenlijk wel iets meer van verwacht. Maar goed, het zij zo. Ik heb gelukkig weer mijn assist kunnen geven vandaag. Daar ga ik maar mee door, Hans. Ik heb het bij PSV sowieso enorm naar mijn zin, maar je wil wel uitgedaagd worden en dat is vandaag helaas niet echt het geval geweest.”

